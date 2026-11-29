Oggi, domenica 29 novembre Ariano Irpino ospiterà la 76ª Giornata del Ringraziamento, promossa da Coldiretti Avellino in collaborazione con il Comune di Ariano Irpino. L’appuntamento rinnova la tradizione di rendere grazie per i frutti della terra e offre alla comunità l’occasione per riconoscere il lavoro quotidiano degli agricoltori, il loro contributo alla cura del territorio e il valore delle tradizioni rurali per Ariano Irpino.
Il programma della mattinata: Ore 9.00 – Raduno dei trattori in Piazza Plebiscito. Ore 11.00 – Santa Messa nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, celebrata da S.E. Mons. Sergio Melillo. A seguire – Tradizionale benedizione delle macchine agricole. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Ferrante, invita gli agricoltori, le loro famiglie e tutta la cittadinanza a partecipare.