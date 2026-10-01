Ad Aiello del Sabato arriva “Nocciolandia”: un weekend di festa all’insegna dei sapori e tradizioni dell’Irpinia

Nel centro storico di Aiello del Sabato, domani venerdì 2 ottobre, apre i battenti “Nocciolandia”, la Festa della nocciola. Una tre-giorni all’insegna dei sapori, della musica e della tradizione irpina, che si terrà fino a domenica 4.

Il programma dell’evento prevede entusiasmanti spettacoli musicali in piazza, tra ritmo e balli tipici popolari:

– venerdì si esibirà il gruppo “Vienteterra!”, con la sua straordinaria energia sull’onda delle tammurriate. La serata proseguirà con il coinvolgente DJ set di Giovanni Sena, contemporaneo cantore tecnologico dell’identità della nostra terra;

– sabato andranno in scena la “Scuola di Tarantella Montemaranese” e direttamente dal Cilento, “Rittantico”;

– domenica sarà il momento del complesso Silvano e Gli Elettroni e a seguire il dj IrpinIA Folk, che proporrà un nuovo sound con radici antiche.



Nocciolandia è anche una straordinaria opportunità per conoscere o scoprire aspetti inconsueti del borgo di Aiello del Sabato, dove si incontrano prelibatezze ed eccellenze del territorio, come le nocciole o il vino Fiano di Avellino docg, passeggiando dalla grande quercia secolare, simbolo indiscusso del paese e che ne adorna lo stemma comunale, che con i suoi 300 anni e un fusto alto 20 metri è un vero e proprio monumento naturale e immergendosi nei vicoli fino a Palazzo Ricciardelli, all’Antico Lavatoio con il murale “La Finestra sull’Acqua”, alla Chiesa di Santa Maria della Natività e giungendo alla vicina area archeologica di Abellinum ad Atripalda.