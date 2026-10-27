Acs, per Festa “un’operazione canaglia dal sapore clientelare”

La battaglia sull’ACS si infiamma. L’ex sindaco e attuale capogruppo di minoranza, Gianluca Festa, attacca: «Credo si possa affermare senza mezzi termini che si tratti di un’operazione “canaglia”, dal chiaro sapore clientelare. È emersa con chiarezza la volontà di licenziare 10 persone, con l’unico scopo di procedere in futuro a nuove assunzioni. Noi, come opposizione, vigileremo attentamente sulle modalità con cui queste verranno effettuate. La ACS non è una società in perdita: l’unico deficit risale a oltre dieci anni fa. Ricordo che l’azienda fu oggetto di un’inchiesta dalla quale emerse un ammanco di oltre un milione di euro. Quando l’assessore Iacovacci parla di ricapitalizzazioni, omette volutamente di precisare che queste non riguardano la spesa corrente né gli esercizi attuali, che invece chiudono in utile. Quei deficit riguardano esclusivamente le conseguenze di quella vecchia inchiesta, un buco che le amministrazioni Foti e Festa hanno poi ripianato. Da allora, la ACS fa risparmiare un milione di euro all’anno al Comune di Avellino. Non c’era, dunque, alcun motivo reale per procedere ai licenziamenti, se non quello di aprire la strada a nuove assunzioni ad opera dell’amministrazione Pizza».