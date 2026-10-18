Acs, Lombardi: “Priorità ai lavoratori, basta polemiche sterili”

Il presidente della Prima Commissione consiliare del Comune di Avellino, Michele Lombardi, ha convocato la seconda seduta ad hoc interamente dedicata alla complessa e delicata situazione di Acs. L’appuntamento è fissato per martedì 20 ottobre alle ore 8:30, presso la Sala Stampa del Comune di Avellino in Piazza del Popolo. La riunione si inserisce in una fase cruciale per il futuro della società. Sul tavolo, infatti, ci sono temi scottanti come la revoca dello stato di liquidazione e l’avvio del nuovo piano industriale, argomenti che hanno inevitabilmente acceso il dibattito politico e cittadino nelle ultime settimane.

Proprio per l’importanza della vertenza, Lombardi ha lanciato un forte appello al senso di responsabilità di tutte le parti in causa, chiedendo un cambio di passo nel tono del confronto. “Rinnovo il mio forte auspicio affinché il confronto si svolga in un clima di totale pacatezza, rispetto istituzionale e massimo senso di responsabilità”, ha dichiarato il presidente della Commissione, sottolineando come non debba esserci “nessuno spazio per sterili polemiche”. L’obiettivo dell’amministrazione e della presidenza della Commissione è chiaro e rigidamente gerarchizzato. “La priorità assoluta rimane una sola”, ha ribadito Lombardi. “Dobbiamo individuare e presentare soluzioni concrete e stabili prima di tutto per la salvaguardia dei lavoratori, per dare certezze alle loro famiglie, e, subito dopo, per definire il futuro economico e strutturale dell’azienda”.