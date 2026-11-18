Bari, 18 novembre 2026 – A causa di una rottura improvvisa della condotta idrica premente a servizio degli abitati ANDRETTA, GUARDIA DEI LOMBARDI, MORRA DE SACTIS, CAIRANO e c/da PEDURZA del comune di BISACCIA (AV), i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata.

Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica negli abitati di ANDRETTA, GUARDIA DEI LOMBARDI, MORRA DE SACTIS, CAIRANO e c/da PEDURZA del comune di BISACCIA (AV). I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la serata odierna.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.