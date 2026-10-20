Accusati di aver favorito la latitanza del boss Aloia: il Riesame scarcera Lanzaro e Peluso

MERCOGLIANO- I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno accolto l’istanza di annullamento della misura cautelare presentata dai difensori di Mario Peluso, classe 97 e Nicola Lanzaro, originario del nolano ma da tempo residente a Manocalzati, gli avvocati Roberto Romano e Claudio Frongillo, coinvolti in un blitz della Dda di Napoli e dei Carabinieri di Castello di Cisterna, rimettendo entrambi in libertà. I magistrati del Tribunale della Liberta’ hanno annullato la misura emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Alessandra Grammatica, che aveva accolto la richiesta firmata dal pm antimafia Henry Jhon Woodcock e dal Procuratore Aggiunto Sergio Ferrigno, disponendo il carcere per i due indagati, accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dell’agevolazione al gruppo Luongo -Covone- Aloia. Lanzaro e Peluso avrebbero fornito “inequivocabilmente” ospitalità e apporto logistico ad Aloia, ricercato dopo aver fatto perdere le sue tracce dopo un permesso e accusato di aver compiuto un omicidio a Scisciano qualche giorno prima di essere individuato nella zona irpina e succesivamente arrestato a Gricignano d’Aversa. Ora si attende di comprendere la motivazione per cui i giudici del Tribunale del Riesame hanno annullato l’ordinanza. Lanzaro, difeso dal penalista Claudio Frongillo, era accusato di aver pelevatonil 23 dicembre un uomo con stampelle e cappello di lana a Mercogliano e per i Carabinieri non ci sarebbero dubbi, l’uomo che la sera del 23 dicembre accompagnato da Lanzaro ha lasciato Mercogliano era Antonio Aloia.