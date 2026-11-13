Accusati di aver favorito la fuga del boss, il Riesame: nessuna prova della loro consapevolezza della latitanza

AVELLINO- “Non si ha, in altre parole, evidenza che i ricorrenti sapessero l’identità di Aloia Antonio, della sua condizione di latitante per essersi sottratto volontariamente allesecuzione di pena irrevocabile, né tantomeno che fossero informati dell’agire criminoso tradottosi nell’esecuzione materiale dell’omicidio”. E’ uno dei passaggi chiave che i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli lo scorso 20 ottobre hanno posto a fondamento della decisione di annullare la misura cautelare nei confronti di Mario Peluso, classe 97 e Nicola Lanzaro, originario del nolano ma da tempo residente a Manocalzati, difesi gli avvocati Roberto Romano e Claudio Frongillo, coinvolti in un blitz della Dda di Napoli e dei Carabinieri di Castello di Cisterna e accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dell’agevolazione al gruppo Luongo -Covone- Aloia. Lanzaro e Peluso avrebbero fornito “inequivocabilmente” ospitalità e apporto logistico ad Aloia, ricercato dopo aver fatto perdere le sue tracce dopo un permesso e accusato di aver compiuto un omicidio a Scisciano qualche giorno prima di essere individuato nella zona irpina e successivamente arrestato a Gricignano d’Aversa. Per i magistrati della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli: “l’ospitalità domestica del latitante e poi l’aiuto al trasferimento altrove, oltre al disbrigo di determinati servizi, come incontrare e ricevere Guardasole Ciro per prelevare degli oggetti, non sono sufficienti ad illuminare con adeguato grado di credibilità razionale, che i ricorrenti fossero a conoscenza dei dati oggettivi di cui all’imputazione”. A partire da un dato che non emerge dalle indagini: “non è`noto il canale attraverso il quale i, ricorrenti accettarono di fornire ospitalità alla latitante, se fossero richiesti da altri esponenti della criminalità organizzata e se fossero stati edotti dello spessore criminale e soprattutto della condizione di latitante dell’Aloia”. Per cui, hanno concluso i giudici del Tribunale della Liberta’ : “Non vi sono , cioè, elementi per affermare i ricorrenti conoscessero l’identità del soggetto da essi ospitato non potendo escludersi che fossero a conoscenza.genericamente dello spessore criminale del soggetto, del fatto che bisognava.ospitarlo provvisoriamente, eventualmente perché tale soggetto aveva bisogno di nascondersi, per le più varie ragioni compreso il pericolo di vita per effetto, di agguati, vendette, eccetera. Non vi sono, allo stato, intercettazioni di conversazioni, fonti dichiarative, altri elementi che asseverino la piena consapevolezza in capo ai ricorrenti”.