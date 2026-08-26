Accessibilità Stadio Partenio, il MID incontra gli Assessori Ambrosone e Giacobbe: verifiche tecniche in corso

Le problematiche legate alla capienza del settore riservato alle persone con disabilità e alle carenze strutturali dello stadio Partenio-Lombardi sono state al centro dell’incontro tenutosi ieri mattina tra le associazioni del territorio e l’Amministrazione comunale di Avellino. Al tavolo erano presenti il Movimento Italiano Disabili (MID), l’U.S. Avellino e il Club dei Biancoverdi Insuperabili APS, ricevuti dall’Assessore ai Lavori Pubblici Enza Ambrosone, in sinergia con l’Assessore allo Sport Giuseppe Giacobbe.

Secondo quanto riferito dalle associazioni, gli assessori Ambrosone e Giacobbe hanno mostrato grande disponibilità nell’ascoltare le criticità segnalate e nel farsi carico delle richieste avanzate. Per il M.I.D Campania era presente Giovanni Esposito, in rappresentanza del D.A.O. dell’U.S. Avellino, mentre per il Club dei Biancoverdi Insuperabili ha partecipato Giovanni De Nardo. Aumentare la capienza del settore, intervenendo anche sulle inadeguatezze strutturali che rendono difficoltosa la fruizione dell’impianto, significa garantire maggiore partecipazione e inclusione ai tifosi con disabilità e ai loro accompagnatori; la situazione attuale, al contrario, è caratterizzata da un livello di capienza ben inferiore a quanto previsto dalla normativa. Tempestivo, tuttavia, l’intervento dell’Assessorato ai Lavori Pubblici nell’attivazione dei tecnici comunali, che hanno già avviato le verifiche sulle criticità strutturali del settore.

Sul fronte della capienza, l’Amministrazione ha confermato la volontà di ampliare l’accesso al settore riservato alle persone con disabilità, valutando anche la proposta del MID di realizzare una nuova piattaforma sul lato opposto della gradinata. Ma una soluzione immediata appare difficile in quanto il futuro del Partenio, tra ipotesi di rifacimento o adeguamento complessivo, resta ancora incerto, rendendo complessa una pianificazione definitiva. Prima ancora dell’insediamento dell’Amministrazione Pizza la problematica è stata rappresentata e presa in carico prima dall’Amministrazione guidata dall’allora Sindaca Laura Nargi, successivamente dalla struttura commissariale nella persona del Capo di Gabinetto della Prefettura di Avellino la Dottoressa Elisabetta De Felice, quale Sub Commissario al Comune di Avellino, convocando nel suo ufficio anche il Dirigente Comunale del settore Tolino per un primo confronto allo scadere della gestione commissariale,

e da sempre l’U.S. Avellino stessa nella persona del suo Presidente Angelo Antonio D’Agostino e dell’Amministratore Delegato suo figlio Giovanni, riscontrando da parte loro profondo interesse nel voler facilitare la tifoseria più sensibile.

Il prossimo incontro tra le parti sulla questione è previsto per la prossima settimana dove seguiranno degli aggiornamenti.