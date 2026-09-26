Abbazia di Montevergine, tra araldica e tecnologie digitali: inaugurata la mostra visitabile fino al 28 aprile 2027

La Biblioteca Statale di Montevergine con l’Abbazia di Montevergine presenta la mostra “L’Araldica dell’Abbazia di Montevergine: Evoluzione iconografica e identità istituzionale attraverso le fonti d’archivio e monumentali”, un progetto scientifico e multidisciplinare che getta nuova luce su una delle istituzioni monastiche più influenti del Mezzogiorno medievale e visitabile fino al 28 aprile 2027.

Attraverso lo studio congiunto di sigilli, pergamene e testimonianze lapidee, l’esposizione indaga l’araldica monastica non come mero apparato decorativo, ma come vero e proprio linguaggio visivo del potere, capace di raccontare secoli di governo territoriale, autonomia giuridica e transizioni religiose.

Un’autorità autonoma nel cuore del Mezzogiorno

Fondata nel XII secolo dall’eremo di San Guglielmo da Vercelli, l’Abbazia giunse ad amministrare centinaia di insediamenti e vasti possedimenti terrieri. Momento chiave del percorso storico e giuridico dell’ente fu il 1261, anno in cui Montevergine ottenne lo status di abbazia nullius: una condizione di totale esenzione dai vescovati locali e di diretta soggezione alla Santa Sede, che trasformò il cenobio in una vera e propria signoria feudale dotata di propri privilegi e insegne distintive.

Ricerca archivistica e rilievo tridimensionale

L’iniziativa colma una storica lacuna documentaria e bibliografica, aggravata nei secoli da incendi, dispersioni e dalle vicende post-unitarie – in particolare il sequestro del patrimonio del 1862 con il trasferimento a Napoli, rientrato solo in parte nel 1926.

Per restituire un quadro organico del patrimonio araldico superstite, la mostra adotta una metodologia all’avanguardia: la diplomatica tradizionale dialoga con le più moderne tecniche di rilievo digitale multi-scalare, impiegando fotogrammetria e laser scanner per mappare e documentare tridimensionalmente gli stemmi monumentali incastonati nelle architetture del santuario.

Il percorso espositivo: dall’eremita alla Vergine

Il cuore dell’itinerario analizza la transizione iconografica che riflette il passaggio dall’originario rigore eremitico all’inquadramento nell’ordine benedettino: un mutamento visivo e simbolico culminato con la progressiva sostituzione dell’immagine del fondatore con quella della Vergine Maria quale fulcro dell’autorità istituzionale. Il percorso documenta inoltre il peso delle committenze dinastiche – tra cui l’influenza sveva sotto Federico II – e il ruolo chiave di documenti normativi come lo Statuto dell’abate Donato.

L’esito del progetto si traduce in un catalogo ragionato e in un innovativo modello replicabile per la tutela, la catalogazione e la salvaguardia digitale del patrimonio storico-artistico monastico.