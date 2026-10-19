A Monteforte Irpino un sit-in per Duke, il cane ucciso a fucilate

A Monteforte Irpino un partecipato sit-in per «chiedere giustizia e condannare ogni forma di violenza e maltrattamento nei confronti degli animali», scaturito dall’indignazione dell’intera comunità per la tragica morte di Duke, un cucciolone ucciso a colpi di arma da fuoco nei giorni scorsi. Simbolo della manifestazione è stata l’opera d’arte esposta durante il presidio, che raffigura Duke colpito a morte dai pallini di un fucile, un’immagine cruda che ha scosso i presenti. In prima linea il sindaco di Monteforte Fabio Siricio e il deputato Francesco Emilio Borrelli, da sempre in prima linea nelle battaglie a difesa dei diritti degli animali.

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«Non possiamo accettare che gli animali vengano massacrati, per noi tutte le vite valgono», ha affermato con forza Borrelli, esprimendo soddisfazione per l’impegno delle istituzioni locali: «Sono contento che l’amministrazione comunale scenda in campo. La civiltà di un popolo si misura da come tratta gli animali».

Parole di forte condanna e riflessione sono arrivate anche dal primo cittadino, Fabio Siricio: «Ricordiamo quanto accaduto a Montemiletto, ma ricordiamo ancora lo stesso Monteforte con il cane Natan, e adesso Duke. Era importante fare una manifestazione di mobilitazione, non solo di persone, ma di coscienze». Il sindaco ha ringraziato Borrelli per la sua capacità di «sollecitare le coscienze di ognuno di noi a far capire cosa sta succedendo anche nei confronti degli amici a quattro zampe». Siricio ha poi sottolineato l’impegno costante dell’ente: «Noi ci abbiamo creduto dall’inizio, tant’è che c’è l’assessorato alla tutela degli animali che l’assessora Francesca De Santis sta egregiamente portando avanti. Questo è un momento di sintesi di una consapevolezza di quello che succede intorno a noi. Essendo la seconda volta che accade a Monteforte, c’è necessità forse di legiferare in maniera più dura», ha affermato Siricio. Tra le misure concrete, il potenziamento della videosorveglianza: «Abbiamo avuto due finanziamenti. Il primo lotto di installazione delle telecamere è già terminato, adesso partirà il secondo, dove avremo letture di contesto e tutta la possibilità di capire chi sosta sul nostro territorio».

Il sindaco ha poi annunciato una misura drastica in caso di conferme legate al mondo venatorio: «Se verificheremo che Duke è stato ucciso durante una battuta di caccia, quella zona la faremo inibire dalle battute di caccia». Al momento, l’attenzione è focalizzata sull’accertamento della verità: «Stiamo attendendo il referto della ASL per capire esattamente come è stato ucciso e, sulla base di ciò, prenderemo i dovuti provvedimenti».