Con profondo rammarico non potrò essere presente all’assemblea con cui ANCE Avellino celebra gli 80 anni dalla fondazione e i 30 anni dell’apertura della propria sede. Nelle stesse ore sarò a Verona, in rappresentanza della città di Avellino e nelle vesti di Presidente del Comitato direttivo di ANCI Campania, per l’Assemblea nazionale dei Comuni italiani, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al presidente di Ance Avellino, l’amico Silvio Sarno, al Consiglio direttivo, alle imprese associate e a tutti i lavoratori del comparto rivolgo il mio più sincero augurio e un ringraziamento a nome della città. Ottant’anni sono un traguardo importante, ma soprattutto raccontano una storia che si intreccia profondamente con quella di Avellino e dell’Irpinia. Non è privo di significato che questa ricorrenza cada proprio nei giorni in cui ricordiamo il terremoto del 23 novembre 1980. Due momenti distinti della nostra storia che oggi si richiamano alla memoria e che trovano un punto di incontro nel ruolo svolto dalle imprese irpine nella ricostruzione.

Dopo quella tragedia, le imprese irpine hanno avuto un ruolo fondamentale nella ricostruzione. Hanno contribuito a restituire case, scuole, infrastrutture e spazi di comunità a un territorio ferito. Non si sono limitate a svolgere una funzione economica e produttiva: hanno assunto una responsabilità verso il futuro di questa terra, diventando protagoniste di una delle stagioni più difficili e decisive della nostra storia. Quel patrimonio di competenze, capacità imprenditoriale e radicamento territoriale rappresenta ancora oggi una risorsa preziosa, irrinunciabile.

Con la presidenza di Silvio Sarno, ANCE Avellino ha consolidato il proprio ruolo di interlocutore autorevole delle istituzioni, contribuendo al confronto sulle principali questioni che riguardano lo sviluppo della città e dell’intera provincia. Un dialogo che va oltre il settore edilizio e investe le grandi sfide economiche, infrastrutturali, urbanistiche e istituzionali del nostro territorio.

La sublimazione di questa visione associativa emerge chiaramente dall’impegno dell’Associazione per il collegamento ferroviario diretto tra Avellino e Napoli, una proposta progettuale ambiziosa quanto necessaria, una proposta strategica volta a sottrarre l’area vasta del capoluogo dall’isolamento infrastrutturale, a restituire a questo pezzo di territorio la centralità smarrita, per offrire alla grande area metropolitana di Napoli gli spazi di cui necessita, per spalancare la porta ovest delle aree interne, per mettere in connessione tutte le direttrici dell’alta velocità, per aprire nuove prospettive di mobilità, dunque

di progresso. È una sfida sulla quale siamo impegnati e sulla quale continueremo a lavorare, dialogando con il Comune di Napoli e con la Regione Campania.

Le intuizioni coraggiose, quando sono accompagnate da competenza e determinazione, possono trasformarsi in progetti concreti e cambiare il destino di un territorio. Mi piace in questa sede tornare a una frase di Nelson Mandela che già ebbi modo di evocare alla fine della campagna elettorale: “sembra sempre impossibile finché non viene fatto”.

Ecco, il grande merito che abbiamo il dovere di riconoscere al Presidente Sarno e al gruppo dirigente di Ance Avellino è quello di aver saputo imporre un cambio di paradigma, in una fase storica nella quale il ruolo dei corpi intermedi e andato progressivamente svilendosi, volto a riaffermare il valore cruciale della concertazione ed il ruolo fondamentale di proposta che le associazioni di categoria sono chiamate ad assumere. Il punto non è difendere e promuovere gli interessi, per quanto legittimi e vitali, della parte che si rappresenta, ma contribuire all’emergere di una nuova visione di territorio, nella consapevolezza che nessuno si salva da solo e che solo nel connubio tra conoscenza e coraggio possono emergere percorsi e soluzioni adeguate a rispondere alla complessità di questo tempo.

Le istituzioni hanno bisogno di interlocutori che sappiano guardare oltre l’ordinario e di un sistema produttivo che continui a essere protagonista delle trasformazioni dei territori. ANCE Avellino, da questo punto di vista, rappresenta un modello assoluto.

A tutta l’Associazione, alle imprese e ai lavoratori i miei più sinceri auguri. Gli ottant’anni di ANCE sono una parte importante della storia della nostra comunità e una risorsa su cui costruire il suo futuro.