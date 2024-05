65enne di Casalbore rinvenuto morto nel letto di casa sua

Non rispondeva agli appelli di familiari e vicini da qualche giorno, così sono stati allertati i soccorsi. Il 65enne è stato rinvenuto cadavere nel suo letto dai Vigili del Fuoco di Grottaminarda che hanno fatto accesso nell’appartamento forzando una porta laterale.

La triste vicenda in pieno centro a Casalbore in via Pietro Paolo Parzanese. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno potuto solo costatare il decesso e purtroppo anche l’inizio del processo di decompoizione del cadavere.

Tutto lascerebbe pensare ad un malore che ha colto l’uomo nel sonno ma sono in corso gli accertamenti del caso. Indagini a cura dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che hanno informato dell’accaduto il Magistrato di turno della Procura di Benevento.

Impressione e cordoglio nel piccolo centro della Valle del Miscano dove l’uomo era conosciuto da tutti ed in molti avevano notato la sua assenza in paese da almeno una settimana ma avevano pensato ad un’influenza che lo aveva tenuto a casa, mai avrebbero imaginato un tale macabro epilogo.