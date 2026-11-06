65 anni di giornalismo: Avellino celebra la carriera e l’impegno di Gianni Festa

Sessantacinque anni di giornalismo, racconti, incontri e testimonianze. Avellino rende omaggio a Gianni Festa con un appuntamento dedicato alla sua lunga esperienza professionale e al contributo offerto al mondo dell’informazione.

L’iniziativa si terrà mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 17, nella Sala Consiliare di

Palazzo di Città, ad Avellino. Un momento di riconoscimento e condivisione che riunirà

rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo giornalistico, amici e colleghi per

ripercorrere le tappe di una carriera lunga 65 anni.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco di Avellino, Nello Pizza, e dell’assessore

alla Cultura, Luca Cipriano. Seguiranno gli interventi di Ottavio Lucarelli, presidente

dell’Ordine dei giornalisti della Campania, e di Antonio Manzo, giornalista e inviato

speciale de “Il Mattino”.

Il programma prevede inoltre testimonianze e contributi di amici e colleghi, che offriranno

l’occasione per ricordare il percorso umano e professionale di Festa e il suo rapporto con il

mondo dell’informazione. L’evento è promosso con il coinvolgimento del Comune di Avellino e dell’Ordine dei giornalisti della Campania.