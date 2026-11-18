Si riporta il comunicato della La Coordinatrice provinciale Movimento 5 Stelle – Avellino Maura Sarno:

Fatti, non parole. La vertenza dello stabilimento Menarini (ex Irisbus) di Flumeri torna al centro dell’attenzione parlamentare con un’iniziativa concreta del Movimento 5 Stelle. Nella seduta della Camera dei Deputati del 17 novembre 2026, l’onorevole Enrica Alifano ha depositato un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy e al Ministro del Lavoro, chiedendo la convocazione di un tavolo ministeriale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’obiettivo è quello di individuare e adottare un piano strategico per il rilancio dello stabilimento di Flumeri, attraverso il conferimento di nuove commesse e la conseguente salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.

Si tratta di un passaggio importante che dà seguito all’impegno assunto dal presidente Giuseppe Conte durante l’incontro tenutosi a Benevento il 9 settembre 2026, al quale ho partecipato in qualità di coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Avellino, portando direttamente all’attenzione del Presidente la grave situazione dello stabilimento e le forti preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

In quella occasione, il presidente Conte aveva raccolto le istanze rappresentate, condividendo la necessità di fare piena luce sugli impegni assunti dalla nuova proprietà in materia di investimenti, produzione e occupazione. Insieme agli onorevoli Michele Gubitosa ed Enrica Alifano, aveva inoltre assunto l’impegno di presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro Urso e di sollecitare la convocazione di un tavolo ministeriale con l’azienda e le organizzazioni sindacali.

Oggi quell’impegno trova un primo riscontro concreto nell’iniziativa parlamentare dell’onorevole Alifano.

«Avevamo assunto un impegno preciso nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie e oggi possiamo dire che quel percorso è entrato in una fase operativa. Ringrazio il presidente Giuseppe Conte, gli onorevoli Michele Gubitosa ed Enrica Alifano per aver dato seguito alle istanze che abbiamo rappresentato. Il deposito dell’interrogazione parlamentare è un passaggio importante, ma non rappresenta un punto di arrivo: adesso attendiamo risposte dal Governo e, soprattutto, atti concreti».

La situazione dello stabilimento Menarini continua a destare forte preoccupazione. Oltre 400 lavoratori in Campania e altrettante famiglie vivono una condizione di incertezza, segnata dal ricorso agli ammortizzatori sociali, dal calo delle commesse e dall’assenza di garanzie sufficienti sul futuro produttivo dello stabilimento.

«Non possiamo permettere che un presidio industriale strategico per l’Irpinia, per la Campania e per l’intero comparto nazionale del trasporto pubblico venga lasciato senza prospettive. Flumeri rappresenta un patrimonio di competenze, professionalità e capacità produttive che deve essere tutelato e valorizzato. Non bastano le rassicurazioni: occorrono nuove commesse, investimenti verificabili e garanzie occupazionali».

La richiesta di convocazione del tavolo ministeriale va proprio nella direzione di mettere intorno allo stesso tavolo Governo, azienda e organizzazioni sindacali, per verificare gli impegni della proprietà e definire una strategia industriale credibile, capace di assicurare continuità produttiva e occupazionale.

«Continueremo a seguire questa vertenza senza abbassare la guardia. Dietro ogni posto di lavoro ci sono persone, famiglie, dignità e futuro. L’Irpinia non può permettersi di perdere un altro presidio industriale. Il nostro impegno resta quello di dare voce ai lavoratori e pretendere che agli annunci seguano le decisioni. Perché sul lavoro e sul futuro di un territorio servono fatti, non parole».