Furgone in fiamme a Mercogliano, paura in via Nazionale Torrette: conducente illeso

Questa mattina, mercoledì 4 novembre 2026, intorno alle ore 07:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Mercogliano, in via Nazionale Torrette, per un incendio che ha interessato un furgone in transito.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, ha provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Il conducente del mezzo, un uomo di mezza età, è riuscito a mettersi in salvo e, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche, se non un comprensibile spavento per quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e negli adempimenti di competenza.