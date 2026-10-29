Edilizia popolare, svolta a Quattrograna: Pizza presenta i 42 nuovi alloggi e il piano per superare l’emergenza casa

Le dichiarazioni del sindaco di Avellino Nello Pizza:

La casa è un diritto, non un privilegio. Non è civile una città nella quale una famiglia è costretta ad attendere anni per ottenere un alloggio dignitoso, non è civile una città nella quale alloggi nuovi, costruiti con soldi pubblici, si rivelano fatiscenti dopo pochi mesi, invivibili. E non è civile una città nella quale ci sono ancora famiglie costrette a vivere, dopo quasi mezzo secolo, in prefabbricati sorti dopo il terremoto dell’80 e concepiti per durare qualche anno. Siamo partiti da qui, non certo per istruire processi al passato ma con la determinazione a voltare finalmente pagina. Siamo partiti dal presupposto che dietro ogni domanda ci sono persone che affrontano difficoltà economiche, anziani soli, genitori in difficoltà e famiglie costrette a vivere in condizioni abitative precarie. È da questa consapevolezza che abbiamo preso le mosse, fin dal primo giorno di questa Amministrazione. Lavoriamo con serietà e discrezione, non abbiamo mai considerato né considereremo mai la questione abitativa un terreno su cui coltivare facili consenso, non faremo mai del disagio e della fragilità occasioni di visibilità.

Con i primi 42 alloggi popolari di contrada Quattrograna, l’apertura del centro sociale e l’avvio dell’iter per le assegnazioni, raggiungiamo un risultato concreto. È un passaggio importante, ma anche l’inizio di un percorso molto più ampio. Il nostro primo obiettivo è superare la logica dell’emergenza e costruire un sistema fondato sulla programmazione e sulla trasparenza. Per questo stiamo lavorando alla revisione dei meccanismi di assegnazione, affinché le procedure siano chiare e chi ha diritto a una casa possa contare su regole certe. Parallelamente, stiamo costruendo una strategia di lungo periodo attraverso le risorse disponibili, la programmazione europea e il confronto con la Regione Campania, con l’obiettivo di dare continuità agli interventi e risposte durature ai bisogni abitativi della città. Amministrare significa assumersi la responsabilità della complessità delle soluzioni necessarie, per quanto tempo ci possa volere, per quanti sforzi siano necessari. Per noi il diritto alla casa è una questione di dignità e giustizia sociale.