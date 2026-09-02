Monteforte, svolta nei servizi sociali: raddoppia l’organico

Servizi sociali, il Comune di Monteforte Irpino raddoppia. Data storica, quella di oggi – mercoledì 2 settembre -, per il paese al confine con Avellino. Sono stati infatti rafforzati i servizi alla persona con l’inserimento di una nuova assistente sociale. Si tratta della dottoressa Lucrezia Canonico, dipendente del Consorzio per il Welfare Integrato Ambito Territoriale A02. Da oggi, dunque, Monteforte avrà due assistenti sociali e non più una come in passato. «La presenza di una nuova professionalità rappresenta un passo importante verso l’obiettivo dell’amministrazione di garantire una sempre maggiore attenzione alle esigenze delle persone e delle famiglie del territorio», sottolinea Martino De Falco, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Monteforte Irpino.

Il sindaco Fabio Siricio e l’amministrazione comunale hanno accolto stamane, in sala consiliare, la dottoressa Canonico, con l’augurio di buon lavoro e di un percorso professionale ricco di soddisfazioni. Nel frattempo, è stato espresso il più sincero ringraziamento al Consorzio A02 per la disponibilità, la professionalità e l’attenzione dimostrate. Un particolare e sentito ringraziamento alla responsabile dell’Area Tecnica, dottoressa Marisa Lena, per la competenza, la cortesia e la preziosa collaborazione, nonché per l’impegno profuso nello svolgimento del proprio ruolo.

Dal sindaco e dall’amministrazione un ringraziamento ed un elogio particolare alla dottoressa Antonietta D’Acierno che, da ben trent’anni, opera nel Servizio Sociale Professionale ed è dipendente del Consorzio per il Welfare Integrato Ambito Territoriale Sociale A02, mettendo a disposizione della comunità Montefortese professionalità, esperienza, sensibilità e attenzione verso le persone. Un’esperienza preziosa, costruita nel tempo, che ancora oggi rappresenta una risorsa importante per Monteforte Irpino. «L’amministrazione – conclude il sindaco – continuerà a porre al centro della propria azione le persone, le famiglie e i loro bisogni, valorizzando l’esperienza di chi da tanti anni opera sul territorio e accogliendo con fiducia le nuove professionalità».