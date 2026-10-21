5 per mille al Comune di Avellino, l’invito ai cittadini per “sostenere le famiglie”

“Destinare il 5 per mille al Comune di Avellino significa contribuire al finanziamento di iniziative a sostegno delle persone e delle famiglie in condizioni di difficoltà. In vista della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione comunale invita i cittadini a compiere questa scelta, che non comporta costi aggiuntivi per il contribuente e consente di destinare una quota dell’IRPEF a interventi di interesse sociale”.

L’invito è promosso dall’assessore al Bilancio, Rosalia Iandiorio, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali guidato da Sergio Trezza, nell’ambito delle attività volte a sostenere le fasce più fragili della popolazione.

Un ruolo importante nella diffusione delle informazioni e nell’assistenza ai contribuenti è svolto dai CAF e dai Patronati, ai quali i cittadini possono rivolgersi per ricevere supporto nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione dei redditi e conoscere le modalità per destinare il proprio 5 per mille al Comune di Avellino.

Un esempio dell’utilizzo di queste risorse è il progetto “Riparti da Noi”, realizzato dal Comune attraverso il Servizio Strategico Politiche Sociali, che ha consentito di sostenere 25 famiglie in condizioni di difficoltà economica con card spesa del valore di 360 euro ciascuna, per un investimento complessivo di 9.000 euro.

L’intervento è stato finanziato con le risorse del 5 per mille IRPEF incassate nel 2025 ed è rivolto ai nuclei familiari con un ISEE fino a 10.000 euro e almeno un figlio di età compresa tra zero e tre anni, che hanno presentato domanda in risposta all’avviso pubblico del 23 luglio 2026. Le card sono destinate all’acquisto di beni di prima necessità, con l’obiettivo di alleggerire il peso delle spese quotidiane e offrire un aiuto concreto alle famiglie con bambini piccoli.

La programmazione dell’Amministrazione comunale proseguirà anche con nuove iniziative finanziate attraverso le risorse del 5 per mille. Tra queste, un progetto che coinvolgerà anziani volontari nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei bambini all’ingresso e all’uscita da scuola. L’attività favorirà l’incontro e lo scambio tra generazioni, valorizzando il ruolo attivo delle persone anziane e contribuendo a rafforzare i legami di solidarietà nella comunità. Per questa iniziativa saranno utilizzate le risorse del 5 per mille incassate il 10 settembre 2026.