Ci sono date che non appartengono soltanto al calendario. Restano incise nella memoria collettiva, attraversano le generazioni, riaffiorano improvvisamente anche quando si crede di aver imparato a convivere con il dolore. Il 23 novembre 1980 è una di queste. Una data che per l’Irpinia non è semplicemente un anniversario, ma un confine tra ciò che era e ciò che, da quella sera, non sarebbe mai più stato lo stesso.

Erano le 19:35. La domenica stava finendo, le case si preparavano ad accogliere la sera, le famiglie si riunivano, le strade cominciavano a svuotarsi. C’era chi preparava la cena, chi era ancora in piazza, chi commentava il calcio, chi immaginava una settimana di lavoro davanti a sé. L’Avellino aveva battuto l’Ascoli 4-2. Una giornata apparentemente normale, come tante altre, destinata a diventare una delle più drammatiche della storia del nostro Paese.

Poi la terra si mosse. Non ci fu il tempo di capire, di reagire, di trovare riparo. Novanta secondi bastarono per cancellare certezze, distruggere paesi, spezzare famiglie, cambiare per sempre il destino di migliaia di persone. Case, scuole, chiese, ospedali: tutto diventò macerie. Sotto quelle macerie rimasero vite, sogni, storie che non avrebbero avuto più un domani.

Il bilancio fu terribile: circa tremila morti, quasi diecimila feriti, centinaia di migliaia di sfollati. L’Avellinese e l’Irpinia furono tra i territori più devastati, con 103 comuni colpiti nella provincia di Avellino, 66 in quella di Salerno e 45 in quella di Potenza. Numeri che raccontano la dimensione della catastrofe, ma che non potranno mai restituire fino in fondo il peso umano di quella notte.

A Sant’Angelo dei Lombardi, come in tanti altri centri, per giorni dalle rovine emersero corpi, frammenti di vite, richieste d’aiuto. Il dolore si mescolò presto alla rabbia, perché alla tragedia si aggiunse la sensazione di essere stati lasciati soli. I soccorsi non arrivarono con la tempestività che sarebbe stata necessaria. In alcuni luoghi, soprattutto quelli più isolati, passarono giorni prima che qualcuno riuscisse a raggiungere chi era rimasto intrappolato o senza assistenza.

Fu in quel contesto che il viaggio del presidente della Repubblica Sandro Pertini diventò uno dei momenti simbolici più forti della storia del terremoto. Il giorno successivo, tra le macerie, Pertini incontrò una popolazione ferita, disperata, che chiedeva aiuto e risposte. Non nascose lo sdegno. Al ritorno a Roma, il 27 novembre, parlò agli italiani con parole durissime, denunciando ritardi, inefficienze e responsabilità.

Il suo discorso non fu soltanto una denuncia politica. Fu il grido di un Paese davanti a una tragedia che avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore tempestività e dignità. Le sue parole sul Belice, sulle promesse non mantenute e sul denaro pubblico disperso, risuonavano come un avvertimento: la ricostruzione non può diventare un’altra tragedia, la solidarietà non può esaurirsi nell’emozione del momento, la responsabilità non può essere archiviata insieme alle macerie.

E forse è proprio questo uno degli aspetti più difficili da affrontare, ogni volta che si torna a parlare del 23 novembre: il terremoto non fu soltanto una catastrofe naturale. Fu anche una prova per le istituzioni, per lo Stato, per la capacità di rispondere a un’emergenza e di accompagnare un territorio nel lungo cammino della rinascita.

A distanza di 46 anni, la memoria torna inevitabilmente a interrogare il presente. Proprio un anno fa, l’Irpinia fu interessata da una nuova sequenza sismica, con due scosse, una con epicentro a Grottolella e l’altra a Montefredane, avvertite chiaramente dalla popolazione. Nessun danno, fortunatamente. Ma quella paura improvvisa, quel silenzio seguito alle vibrazioni, ha riportato molti indietro nel tempo. Perché in questa terra il terremoto non è soltanto un fenomeno geologico: è una memoria che si riattiva, un sentimento che attraversa anche chi il 1980 non l’ha vissuto direttamente.

La terra, del resto, non smette di tremare. E non possiamo limitarci a sperare che non accada. La prevenzione, la sicurezza degli edifici, la consapevolezza dei rischi, la capacità di organizzare soccorsi efficaci devono essere parte di una responsabilità quotidiana. Ricordare il 1980 significa anche chiedersi quanto siamo realmente pronti oggi, quanto abbiamo imparato, quanto resta ancora da fare.

L’Irpinia, però, non è soltanto la terra della tragedia. È anche la terra della ricostruzione, della dignità, della tenacia. Dopo il terremoto, nonostante le ferite, le polemiche, gli errori e le contraddizioni, questa provincia ha saputo rialzarsi. Lo ha fatto attraverso il lavoro delle sue comunità, attraverso uomini e donne che non hanno accettato di arrendersi, attraverso chi ha ricostruito una casa, riaperto un’attività, restituito vita a un paese, scelto di restare anche quando partire sembrava la soluzione più semplice.

La ricostruzione non è stata soltanto cemento, strade e palazzi. È stata una trasformazione sociale, culturale, umana. Ha cambiato il volto di molti comuni, ma soprattutto ha cambiato il modo in cui l’Irpinia guarda a se stessa. Una terra che porta ancora le cicatrici, ma che non può essere definita soltanto da quelle cicatrici.

Per questo il 23 novembre non dovrebbe mai diventare una ricorrenza da celebrare distrattamente, con una corona, qualche discorso e un minuto di silenzio. La memoria è qualcosa di più esigente. È il dovere di raccontare a chi non c’era cosa accadde quella sera, di custodire le testimonianze, di dare voce a chi perse tutto, di non dimenticare le responsabilità e di riconoscere il valore di chi, nel silenzio, contribuì a far rinascere questa terra.

È un dovere soprattutto verso i giovani. Perché il terremoto del 1980 non appartiene soltanto ai nonni, ai genitori, a chi ha vissuto quei novanta secondi. Appartiene anche a chi oggi attraversa le piazze di quei paesi, entra nelle scuole, percorre strade costruite dopo la tragedia senza sapere cosa ci fosse prima. La memoria serve a dare profondità al presente. Serve a comprendere che i luoghi in cui viviamo non sono semplicemente luoghi, ma storie, sacrifici, assenze e rinascite.

L’Irpinia è cambiata. È cresciuta, si è trasformata, ha trovato nuove strade, ma continua a fare i conti con fragilità, spopolamento, difficoltà economiche e con un futuro che non può essere dato per scontato. La rinascita, infatti, non è un traguardo raggiunto una volta per tutte. È una scelta da rinnovare, ogni giorno.

A 46 anni dal terremoto, ricordare significa dunque guardare indietro senza restare prigionieri del passato, ma anche guardare avanti senza dimenticare da dove si viene. Significa trasformare il dolore in consapevolezza, la memoria in responsabilità, la paura in attenzione.

E in una terra che ha conosciuto la devastazione, che ha visto la morte e ha imparato a ricostruire, le parole di Franco Arminio sembrano trovare un significato ancora più profondo, quasi una promessa da rivolgere a un’intera comunità:

«Ci sono giorni in cui si rinasce».

Forse il 23 novembre è anche questo: il giorno in cui l’Irpinia ricorda quanto può essere fragile la vita, ma anche quanto sia forte la volontà di ricominciare. E quanto, nonostante tutto, sia ancora possibile rinascere.