Si è tenuta ieri mattina la cerimonia di commemorazione in onore del Maresciallo Maggiore Antonio Russo, caduto il 23 novembre 1980 a seguito del devastante terremoto che colpì l’Irpinia.
Il Sottufficiale, all’epoca Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montoro Superiore, perse la vita nel crollo dello stabile che ospitava la sede dell’Arma.
La cerimonia si è svolta nel piazzale dell’attuale Stazione dei Carabinieri di Montoro, alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Solofra e degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Abate Ferdinando Galiani”, che, insieme ai familiari del Maresciallo, si sono stretti all’Arma dei Carabinieri per rendere omaggio al Caduto.
Nel ricordare quel tragico evento, è stato rinnovato il doveroso tributo a un servitore dello Stato, il cui sacrificio resta vivo nella memoria del territorio irpino.
La solennità della ricorrenza è stata sottolineata dalla presenza di due Carabinieri in Grande Uniforme, schierati ai lati dell’altare allestito nel piazzale.
Al termine della celebrazione è stato deposto un cuscino floreale dinanzi alla lapide commemorativa.
La cerimonia ha rappresentato anche un momento di condivisione con i più giovani, nel segno del rispetto per le Istituzioni e della memoria dei caduti civili e militari del terremoto del 1980.