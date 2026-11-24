Si è tenuta ieri mattina la cerimonia di commemorazione in onore del Maresciallo Maggiore Antonio Russo, caduto il 23 novembre 1980 a seguito del devastante terremoto che colpì l’Irpinia.

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Il Sottufficiale, all’epoca Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montoro Superiore, perse la vita nel crollo dello stabile che ospitava la sede dell’Arma.

La cerimonia si è svolta nel piazzale dell’attuale Stazione dei Carabinieri di Montoro, alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Solofra e degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Abate Ferdinando Galiani”, che, insieme ai familiari del Maresciallo, si sono stretti all’Arma dei Carabinieri per rendere omaggio al Caduto.

Nel ricordare quel tragico evento, è stato rinnovato il doveroso tributo a un servitore dello Stato, il cui sacrificio resta vivo nella memoria del territorio irpino.

La solennità della ricorrenza è stata sottolineata dalla presenza di due Carabinieri in Grande Uniforme, schierati ai lati dell’altare allestito nel piazzale.

Al termine della celebrazione è stato deposto un cuscino floreale dinanzi alla lapide commemorativa.

La cerimonia ha rappresentato anche un momento di condivisione con i più giovani, nel segno del rispetto per le Istituzioni e della memoria dei caduti civili e militari del terremoto del 1980.