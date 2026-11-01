4 Novembre: chiusa via Matteotti per l’Unità Nazionale e le Forze Armate

La città si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre, il cuore delle celebrazioni istituzionali si sposterà in via Matteotti, dove si terrà la solenne cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità civili e militari.

Per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza dei cittadini, la Polizia Municipale ha disposto importanti limitazioni alla viabilità. A partire dalle ore 08:00 e fino al termine della cerimonia, scatterà il divieto di transito e di sosta in via Matteotti.

Attenzione anche alle arterie limitrofe: sono previste sospensioni temporanee della circolazione in Corso Europa e in via De Sanctis durante il momento istituzionale della deposizione della corona. Modificato anche il flusso veicolare per chi proviene da via Mancini, che avrà l’obbligo di svolta a sinistra in via Mazas finché le misure restrittive resteranno in vigore.