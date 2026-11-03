4 Novembre ad Avellino: le celebrazioni per l’Unità Nazionale e le Forze Armate

Mercoledì 4 novembre si svolgerà la tradizionale cerimonia commemorativa della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’evento avrà inizio alle ore 10.00 in Via Matteotti, con lo schieramento della compagnia di formazione a cura del 232° Reggimento Trasmissioni, alla presenza del Prefetto di Avellino, Franca Fico, delle Autorità civili e militari e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Dopo gli onori e la rassegna del Reparto schierato, la manifestazione proseguirà con la cerimonia dell’Alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e la lettura dei messaggi istituzionali.

L’accompagnamento musicale sarà curato dagli allievi del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, che eseguiranno brani solenni della tradizione militare e patriottica.

Le celebrazioni proseguiranno successivamente presso la Caserma “Berardi”, dove, nell’ambito dell’iniziativa “Caserme Aperte”, sarà allestita una mostra statica di mezzi e materiali delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato.

Nel corso dell’evento saranno altresì resi gli onori alla Bandiera di Guerra del 232° Reggimento Trasmissioni, in occasione del 50° anniversario della sua concessione. La Bandiera di Guerra fu concessa il 10 ottobre 1976 presso la Caserma “Zappalà” di Aviano all’allora 232° Battaglione Trasmissioni “Fadalto” ed è custodita dal 232° Reggimento Trasmissioni dal 29 settembre 2004, data della costituzione del Reggimento.

La cerimonia rappresenta un momento di unità e di condivisione dei valori fondanti della Repubblica, nel ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per l’Italia e nel riconoscimento del quotidiano impegno delle Forze Armate a tutela della sicurezza, della pace e delle istituzioni democratiche.