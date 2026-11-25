QUINDICI- Il girotondo dei bimbi dell’asilo nella villetta di San Pio, i fiori deposti sulla panchina rossa che è il simbolo della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e uno striscione per richiamare il valore del rispetto, che è la vera forza. Neanche il maltempo ha fermato gli alunni della sede di Quindici dell’istituto Omnicomprensivo “Benedetto Croce”, che questa mattina hanno voluto testimoniare il loro sostegno nella giornata mondiale per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. La parola d’ordine e’ quella del no alla violenza, che dai piccoli studenti di tre anni fino a quelli di tredici hanno scandito nella marcia verso la panchina rossa.