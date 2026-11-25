Ci sono temi che vengono considerati marginali e che invece toccano la sostanza delle nostre vite. Per questi temi le giornate dedicate rischiano di diventare momenti carichi di slogan e di retorica. E così date importanti come il 25 novembre e l’8 marzo, a forza di parole ripetute, possono perdere il loro peso. «Noi vogliamo esserci, ma in un altro modo», spiega Mariangela Perito, responsabile nazionale del Coordinamento Donne ACLI. «Vogliamo guardare i fenomeni da più punti di vista, riconoscerli, chiamarli per nome e provare a fare proposte.»

«Ma ormai va tutto bene»

Le parole contano. Per questo il Coordinamento non è partito dall’emergenza, ma dalle frasi che si sentono ogni giorno. «Non è più come prima.» «Abbiamo addirittura “il presidente” del Consiglio donna, e una donna alla guida del principale partito di opposizione.» «Il mio capo è una donna.» «A casa mia comanda mia moglie, è la regina della casa.» È vero, molte cose sono cambiate, e il valore delle donne oggi è riconosciuto anche fuori dal ruolo di madri. Eppure qualcosa non torna. Non tornano le carriere interrotte e il part-time che nessuna ha scelto. Non tornano domande come «com’era vestita?» o «sei sicura di non averlo provocato?». E non torna una legge elettorale che, proprio nei posti che contano di più, toglie le garanzie di equilibrio tra donne e uomini. La violenza più difficile da combattere è spesso quella che non si vede, perché si nasconde dentro ciò che consideriamo normale.

Non pari opportunità, ma diverse condizioni di partenza

La bilancia non racconta uno scontro tra donne e uomini. Dice una cosa più scomoda, che i ragazzi della scuola di Barbiana scrivevano già quasi sessant’anni fa con don Lorenzo Milani, in Lettera a una professoressa: «Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti eguali fra disuguali». Trattare allo stesso modo chi parte da punti diversi non elimina la distanza, la conferma. Vale per la scuola, e vale per la vita delle donne: per chi porta da sola il peso della cura, per chi ha un reddito più basso e quindi meno libertà di scegliere, per chi è meno presente nei luoghi in cui si decide. Il cammino fatto in questi anni nei territori, tra incontri, ascolto e confronto, ha portato il Coordinamento a fermarsi su tre parole.

Cura

La cura non è un destino femminile: è una competenza, e come ogni competenza si impara e si allena. Oggi però la allenano quasi solo le donne. Sono loro a farsi carico della maggior parte del lavoro di cura non pagato, e sono loro a rinunciare al lavoro quando nasce un figlio o quando un genitore ha bisogno di assistenza. Le ACLI chiedono che la cura diventi davvero condivisa: congedi che coinvolgano pienamente anche i padri, e servizi pubblici per l’infanzia, per gli anziani e per chi non è autosufficiente, presenti in tutto il Paese e accessibili a tutte le famiglie.

Prevenzione

L’emergenza fa più rumore, e ogni femminicidio occupa giustamente le prime pagine. Ma la violenza si combatte soprattutto prima: con l’informazione, con la formazione, con l’educazione al rispetto e alle relazioni fin da piccoli, con servizi presenti tutto l’anno e non solo quando scoppia il caso. Per questo le risorse per la prevenzione non possono essere spostate da una voce all’altra. Servono fondi certi e stabili per l’educazione al rispetto nelle scuole, per i centri antiviolenza e per le realtà del Terzo settore che ogni giorno accompagnano le donne, e anche per i percorsi rivolti agli uomini che hanno agito violenza.

Democrazia

Si può parlare di democrazia piena solo quando tutte le persone sono rappresentate. Ottant’anni fa, nel 1946, le donne votarono per la prima volta in Italia. Oggi sono circa un terzo del Parlamento: un passo avanti, ma non ancora un equilibrio. Eppure, proprio ora che il dato sembra cambiato, il rischio è di tornare indietro. La nuova legge elettorale non prevede alcuna garanzia di equilibrio tra donne e uomini per i capilista, cioè per chi ha più possibilità di essere eletto. Il Coordinamento chiede che questa garanzia torni, e che i partiti scelgano fin da ora di dare alle donne lo stesso spazio degli uomini.

Da politiche per le donne a politiche con le donne

«Cura condivisa, prevenzione con risorse certe, una democrazia in equilibrio: sono tre modi per rimettere in equilibrio la bilancia», conclude Mariangela Perito. «Non sono battaglie delle donne contro gli uomini, ma condizioni perché i diritti siano davvero di tutte e di tutti. Vogliamo portare queste proposte nei territori, nei circoli e nel confronto con le istituzioni. Invitiamo tutte e tutti a farlo con noi: discutiamone, arricchiamole, trasformiamole insieme in una proposta politica».