AVELLINO- La Rotonda del Convitto Nazionale ha ospitato, in occasione del 25 novembre, un interessante incontro, dal titolo evocativo, “Libera”, un ponte tra le grandi tragedie dell’antichità e le emergenze della cronaca contemporanea. Da anni il Convitto di Avellino è in prima linea per fronteggiare la diffusione dei femminicidi, attraverso un lavoro costante sull’educazione affettiva che coinvolge alunni, docenti ed educatori, costruendo giorno dopo giorno un percorso concreto di rispetto. Verrebbe da dire, parafrasando un celebre verso dell’”Antigone” di Sofocle: «Non siamo nati per condividere l’odio, ma l’amore». A distanza di oltre duemila anni, il grido delle eroine del teatro greco risuona con drammatica urgenza nelle cronache odierne, ricordandoci che la lotta contro la sopraffazione e la violenza di genere è una sfida civile continua. Un impegno che si inserisce pienamente nella visione delineata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il quale, intervenendo alla vigilia della Giornata internazionale, all’evento “La scuola della parità e del rispetto. Esperienze, ricerche e prospettive”, promosso dal MIM, ha ribadito con forza la necessità di dire un chiaro “no” a ogni forma di violenza. Nel segno di questo dialogo continuo tra memoria e responsabilità il Convitto di Avellino celebra il 25 novembre, mettendo insieme gli studenti dei due Licei e la Secondaria di I grado. L’Istituzione, forte della propria vocazione umanistica, chiama a raccolta studenti e docenti per dimostrare come lo studio dell’antico non sia un esercizio erudito, ma uno strumento vivo per decifrare il presente, riconoscere le radici culturali della discriminazione e costruire relazioni fondate sulla parità e sulla libertà individuale. Il primo momento dell’evento è stata una toccante performance teatrale, messa in scena dagli studenti nell’ambito del laboratorio del progetto PON “Cittadini del mondo, custodi di diritti”, sotto la guida delle prof.sse Angela Nardiello e Antonella Ieppariello. Non una trama lineare da seguire né una storia unica da raccontare, ma una sequenza libera di gesti, silenzi e voci: ciascuno porta con sé un frammento di ciò che troppe donne vivono quotidianamente — la paura, il controllo, le mani che feriscono — accanto alla forza di chi resiste, di chi chiede aiuto e di chi riesce a rinascere libera. Alla fine potente è stato l’invito al pubblico a non cercare per forza un significato razionale, ma a lasciarsi attraversare dall’emozione, restando in silenzio e in ascolto per onorare chi non c’è più, sostenere chi ancora non riesce a liberarsi e celebrare chi ce l’ha fatta grazie al supporto ricevuto. La parola scenica torna così, come nella polis antica, a farsi coscienza collettiva, rendendo gli studenti parte attiva nel superamento delle barriere di genere imposte dalla storia..La seconda parte dell’evento, “Il femminicidio nella storia dell’arte”, curato dalla prof.ssa Patrizia Indennitate, ha visto protagonisti gli alunni della classe 4A del Liceo Classico Europeo, i quali hanno condiviso con i compagni riflessioni e prodotti multimediali realizzati per l’occasione. Ad accogliere e guidare lo sguardo dei presenti le scarpe rosse, diventate in Italia e nel mondo il simbolo universale di questa giornata. L’idea nacque nel 2009 a Ciudad Juárez, città di frontiera nel nord del Messico, dall’installazione Zapatos Rojos dell’artista messicana Elina Chauvet, ispirata al femminicidio della sorella e alle centinaia di donne rapite, abusate e uccise in quel territorio. Replicata negli anni in tantissimi paesi — dall’Argentina agli Stati Uniti, dalla Norvegia all’Italia — questa installazione silenziosa rappresenterà anche al Convitto le vittime di violenza. In conclusione, l’alunna Carol Cassese, della classe IV A del Liceo Europeo, ha condotto un laboratorio interattivo, da lei interamente curato, con domande poste agli alunni partecipanti delle classi inferiori. Riuscitissima la fusione tra le classi del biennio del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo e le terze della Scuola Secondaria di I grado, che consolida la continuità tra i due ordini di scuola. L’alunna Ismara Anna Visciano, della classe VA del Liceo Classico, ha prodotto per l’evento un’efficace e dettagliata locandina, in cui l’invito a chiedere aiuto risulta un atto di consapevolezza e forza da parte delle donne; accanto a una tabella ragionata sui vari tipi di violenza compare l’indicazione dei numeri utili. Parallelamente all’evento centrale, in tutte le aule i docenti dedicheranno momenti di approfondimento e di Educazione civica per analizzare ogni forma di prevaricazione — fisica, psicologica, verbale e digitale — promuovendo l’ascolto e il rispetto della dignità altrui. «La scuola – sostiene il Rettore, Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto – è chiamata a educare al rispetto delle persone, alla consapevolezza dei diritti e al rifiuto di ogni forma di prevaricazione». Si tratta di un impegno che non può esaurirsi in una singola giornata commemorativa, ma deve tradursi quotidianamente nelle relazioni, nei comportamenti e nelle pratiche educative dell’intera comunità. E in questo il Convitto è sempre in prima linea.