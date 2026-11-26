Dalle vette del Partenio fino alle coste dell’Adriatico, seguendo le orme del Patrono d’Irpinia a ritmo lento, sui pedali: il Cammino di Guglielmo raddoppia e si fa ciclovia. Una scommessa che unisce la spiritualità dei cammini alla sostenibilità del cicloturismo, valorizzando i borghi dell’entroterra: trattasi, infatti, di itinerario su due ruote del tutto affascinante, soprattutto per coloro i quali amano esplorare i territori senza fretta, tra castagneti secolari, vigneti e antiche abbazie. La presentazione ufficiale alla Direzione Generale Turismo della Regione Campania è avvenuta questa mattina, 26 novembre 2026, grazie all’operato sinergico dell’Associazione Cammino di Guglielmo APS, con la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB). Un’infrastruttura leggera e già collaudata che candida l’Irpinia a diventare un punto di riferimento nazionale per i viaggiatori in bicicletta.

Nel dettaglio, il tratto campano si snoda per circa 186 chilometri, suddivisi in 4 tappe progettate specificamente per gli appassionati di gravel, mountain bike ed e-bike. Pur mantenendo intatta la filosofia dell’esperienza a piedi, il percorso ciclabile evita i passaggi montani più impervi per privilegiare stradine interpoderali, rurali e vicinali a fondo naturale e a bassissimo traffico veicolare.

Il viaggio prende il via da Mercogliano, dove i cicloturisti possono sfruttare l’intermodalità offerta dalla storica Funicolare per salire agevolmente, bici al seguito, fino ai 1.270 metri del Santuario di Montevergine, luogo del sacello di San Guglielmo. Da qui inizia una discesa panoramica attraverso il Parco Regionale del Partenio, toccando i borghi storici di Ospedaletto d’Alpinolo, Capriglia Irpina, Grottolella, Altavilla Irpina e Tufo.

Il tracciato prosegue poi lungo le valli del Sabato e del Calore tra i filari di Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Montefalcione e Chiusano di San Domenico, custode dell’Eremo e del Museo Multimediale. Successivamente, la ciclovia risale la dorsale dei Monti Picentini attraversando Montemarano, le copiose risorgive di Cassano Irpino, il convento di San Francesco a Folloni a Montella e il borgo antico di Bagnoli Irpino.

Raggiunto l’altopiano del Lago Laceno e il valico del Pozzo di San Guglielmo (1.200 metri s.l.m.), una pedalata in quota conduce alla monumentale Abbazia del Goleto, fondata dallo stesso Santo e luogo in cui riposarono le sue spoglie fino al 1807. Dopo la sosta nella nuova foresteria del complesso monastico, l’itinerario attraversa il centro abitato di Sant’Angelo dei Lombardi fino al castello, per poi scendere verso Lioni e ricongiungersi al tracciato ufficiale del cammino.

Superato il ponte romano sull’Ofanto a Lioni e lambite le sorgenti del Sele a Caposele (con il Santuario di San Gerardo Maiella a Materdomini), la ciclovia prosegue lungo via Temete, sotto Laviano, e attraversa Castelnuovo di Conza. Valicato con pendenze più dolci lo spartiacque tirreno-adriatico alla Sella di Conza, il percorso scende verso Conza della Campania – con una bretella dedicata al Parco Archeologico e all’Oasi naturalistica del Lago – raccordandosi infine alla Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese fino all’antico Palazzo dell’Episcopio di Sant’Andrea di Conza, al confine lucano. E infatti, oltre la Campania, grazie a condizioni orografiche più morbide, la ciclovia aderisce ancora più fedelmente al percorso pedonale, attraversando la Basilicata (Rapone, San Fele, Atella, Monticchio, Melfi, Venosa, Montemilone) e approdando in Puglia (Minervino Murge, Canosa di Puglia) fino al mare di Barletta.

La Ciclovia San Guglielmo si fonda su un’accurata scelta del tracciato, già verificato e collaudato sul campo dai tecnici della FIAB e da Claudio Ferraro, ciclo-esploratore irpino e referente tecnico per l’APS Cammino di Guglielmo. L’obiettivo è offrire un’esperienza integrata tra mobilità dolce, trasporto intermodale treno/bus e servizi di bike-hospitality, generando una concreta opportunità di riscatto economico e turistico per i piccoli comuni delle aree interne.

Ora il testimone passa all’Assessorato al Turismo della Regione Campania, chiamato a favorire l’integrazione tra la rete dei cammini e quella ciclabile. Nel frattempo, il progetto è già pronto per il debutto nazionale: la prossima primavera la Ciclovia San Guglielmo sarà protagonista alla BIT di Milano, alla BMT di Napoli e alla fiera “Fa’ la cosa giusta!” di Milano.