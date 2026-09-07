100 eventi, 80mila presenze e una città palcoscenico. Pizza e Cipriano: «Si chiude una bella estate»

Una bella estate quella che si è appena conclusa e che ha visto oltre 100 eventi svilupparsi nell’ambito del cartellone “Avellino Estate in Città”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Avellino.

32 concerti, 9 proiezioni cinematografiche, 7 appuntamenti enogastronomici, 15 concerti sul tetto della Dogana, 9 visite guidate, 4 serate dedicate allo sport. Oltre 100 gli artisti irpini coinvolti. Appuntamenti che hanno animato 22 luoghi differenti della città e accolto oltre 80mila persone: Centro storico, Piazza Libertà, Piazza Amendola, San Tommaso, Parco Palatucci, via Verdi, Piazza Duomo, Piazza del Popolo, Chiesa del Carmine, via Matteotti, Picarelli, Villa Comunale, Corso Vittorio Emanuele, Borgo Ferrovia, Piazza Castello, Villa Amendola, ex Eliseo, Rione Mazzini, Rione Parco, Valle, Bellizzi. Avellino si è trasformata per un mese in una città palcoscenico, riscoprendo i luoghi iconici della propria storia.

Tra gli appuntamenti di maggiore successo il concerto del 16 agosto che ha visto esibirsi Tsunami, Frada, Joseph, Big Mama prima dell’entusiasmante performance dei The Kolors che ha infiammato le oltre 20mila persone giunte da tutta l’Irpinia. Ed ancora i Mercoledì al Centro storico e la magica atmosfera della Tempesta Silenziosa di Alessandro Baricco in Villa comunale.

Ma il vero cuore di questa estate è stato il rilancio della Dogana e di Piazza Amendola, secondo una precisa volontà dell’Amministrazione che ha puntato sul cuore antico della città per veicolare un messaggio di riscoperta delle radici e dell’identità.

Una serie di appuntamenti, iniziati il 22 luglio per concludersi il 6 settembre, con una macchina organizzativa importante, messa in piedi in tempi strettissimi grazie anche alla fattiva collaborazione con Prefettura, Questura, Misericordia, Associazioni di volontariato,

Conservatorio Cimarosa, unitamente al tessuto culturale associativo della città.

«Questa estate Avellino è stata davvero una bella città, ordinata, ricca di cultura, con una energia positiva che ha contagiato migliaia di persone. Vedere i luoghi della nostra storia animati dalla curiosità e dalla passione degli avellinesi è stato il premio migliore al nostro impegno. Lavoreremo per fare sempre meglio» dichiara il Sindaco Nello Pizza.

«Una estate speciale, per ridare orgoglio ed entusiasmo alla nostra Avellino. Ci abbiamo creduto sin dal primo giorno del nostro insediamento, ci siamo impegnati al meglio per offrire agli avellinesi eventi diversi, per tutti i gusti, in grado di far vivere a tutti una estate allegra, serena, originale. Siamo solo all’inizio del nostro progetto di rilancio culturale della città» commenta l’Assessore alla Cultura Luca Cipriano.