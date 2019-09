Avellino Calcio Zullo: “Grazie Avellino, mi hai dato la forza per superare l’infortunio” 11 settembre 2019

di Claudio De Vito. Il difensore dell’Avellino Walter Zullo ha parlato in conferenza stampa: “La partecipazione del pubblico è un’arma in più senza dubbio. E’ un punto di forza dal quale partire. Mi auguro che, nonostante le difficoltà che tutti sanno, di dare anche da parte nostra qualcosa ai tifosi”.

“Sono tornato diciotto mesi dopo l’ultima partita ufficiale – ha aggiunto – vorrei ringraziare la società, lo staff precedente in cui c’era il professore La Porta, il dottor Esposito. Per me è un’opportunità importante quest’anno con mister Ignoffo e Cinelli. Dopo tanta inattività ci tenevo a rimettermi in discussione. Giocare in una piazza del genere aiuta a venire fuori più facilmente da certe problematiche”.

Assetto difensivo: “Dobbiamo capire le esigenze del mister. Ho avuto la fortuna di giocare sia a quattro che a cinque. Credo di poter dare il mio contributo in entrambi i casi. A Pagani ho avuto la fortuna di rompere il ghiaccio subito, c’erano un po’ di timori sulla mia tenuta psicologica. Ci sono tutti i presupposti per migliorare”.

“Contro il Catania abbiamo pagato l’approccio sbagliato alla partita – ha spiegato Zullo – però ci siamo rialzati, non abbiamo accusato il contraccolpo. Abbiamo dimostrato di esserci. Si può perdere ma l’importante è rialzarsi”.

Il prossimo impegno: “Ogni partita ha una storia a sé. Il Picerno ha grande intensità, ha gamba. Prepariamo la gara nei dettagli. Non possiamo prescindere dalla fame e dal tenere le giuste distanze. Ce l’andremo a giocare sfruttando al meglio le nostre armi. Non sarà per nulla semplice”.