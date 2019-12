Zingaretti: “L’adesione di Petracca aprirà il Pd a nuove energie”

Michele De Leo – La scelta del consigliere regionale Maurizio Petracca di aderire al Partito Democratico è’ stata accolta con grande soddisfazione dai vertici nazionali del partito. Sulla questione è intervenuto, attraverso una nota, il segretario Nicola Zingaretti. “Il Partito Democratico – dice – dà il benvenuto al consigliere regionale della Campania Maurizio Petracca che ha scelto di aderire alla nostra comunità. La sua, come quella di altri parlamentari e amministratori che in queste settimane si stanno iscrivendo al Pd, è una scelta di campo netta in favore dell’unico soggetto politico che rappresenta il baricentro di un’alternativa riformista, progressista e europeista rispetto alla destra populista e sovranista. Non possiamo che essere soddisfatti per questa importante decisione di Maurizio Petracca che andrà ad arricchire il gruppo consiliare del Pd in Campania e che, ne sono certo, contribuirà ad aprire le porte del partito a nuove energie, a nuovi contenuti, a nuove proposte in sintonia con il percorso che abbiamo già avviato negli scorsi mesi”.