Avellino XI Giornata Nazionale del Mal di Testa: al Moscati un pomeriggio di consulenze e visite gratuite 13 maggio 2019

In occasione della XI Giornata Nazionale del Mal di Testa, promossa dall’Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (Anircef), dalla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (Sisc) e dalla Società Italiana di Neurologia, l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha organizzato l’iniziativa “Centro di ascolto per pazienti affetti da cefalea”.

Domani, martedì 14 maggio, dalle ore 14 alle 19, presso gli ambulatori dell’Unità Operativa di Neurologia (Città Ospedaliera, terzo piano, settore B), il Responsabile del Centro Cefalee dell’Azienda “Moscati”, Florindo d’Onofrio, sarà a disposizione dell’utenza per consulenze e visite gratuite. Per usufruire del servizio non è necessaria la prenotazione.

«Vi sono diversi tipi di cefalea – spiega il neurologo d’Onofrio – che vengono distinti a seconda dell’intensità del dolore, della sua durata e della zona della testa interessata. La mancanza di una corretta informazione sul disturbo è la principale causa dell’adozione di comportamenti e trattamenti impropri, che non solo non curano il mal di testa, ma possono addirittura peggiorarlo. Una diagnosi per individuare la tipologia di cefalea è dunque indispensabile per cercare di risalire alle possibili cause e per intervenire con una terapia specifica ed efficace».