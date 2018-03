Provincia Wi-Fi gratuito, Aiello aderisce al progetto europeo 30 marzo 2018

Si punta forte sul WiFi ad Aiello del Sabato. Dopo aver fornito Wi-Fi gratuito nelle aree principali di Aiello del Sabato, il Comune aderisce ad un importante bando europeo.

Lo spiega il vicesindaco Sebastiano Gaeta: “Abbiamo deciso come Comune di aderire al progetto comunitario WiFi4EU (proprio ieri anche il Comune di Pratola Serra aveva dato notizia della sua adesione).

Un progetto che ha come obiettivo di fornire WiFi gratuito ai cittadini negli spazi pubblici. Il Comune di Aiello del Sabato ha aderito al bando.

Nei prossimi mesi ci sarà un click day, in cui saranno forniti buoni da 15mila euro che potranno essere utilizzati dagli enti per investire in nuove strutture o potenziare quelle già esistenti. Puntiamo forte sull’innovazione – conclude Gaeta – sapendo che dotare il territorio di una connessione libera e all’avanguardia rappresenta un servizio importante per i cittadini, in particolare per i più giovani. Già da qualche anno abbiamo puntato sul WiFi gratuito in alcune aree centrali del paese, l’obiettivo di questa amministrazione è estendere questa possibilità, e siamo già al lavoro per centrarlo”.