WhatsApp down: impossibile scaricare audio, foto e video

WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, è fuori uso dal primo pomeriggio di oggi. Sembra, infatti, che ci siano problemi a scaricare audio, foto e video.

Un disagio che sta interessando numerosissimi utenti in tutto il mondo, soprattutto se si tiene conto che i problemi riguardano anche l’invio di messaggi vocali. Una funzione a dir poco fondamentale per chi ama chattare utilizzando gli audio, senza scrivere lunghi messaggi. Il problema sembra riguardare i file di tipo multimediale ma non i normali messaggi di testo.

Chiunque provi a scaricare un audio o un altro file multimediale, come foto e video, in questo momento visualizza una schermata riportante il messaggio “Impossibile scaricare audio. Riprova. Se il problema persiste, prova a disattivare Wi-Fi o VPN, o a connetterti a una rete Wi-Fi diversa.”

Al momento non è ancora chiara la natura del problema, ma gli utenti hanno già iniziato a segnalare guasti sugli altri social network, come Twitter dove impazza l’hashtag #whatsappdown e #instagramdown. A quanto pare anche quest’ultimo è coinvolto da diversi problemi e man mano tutte le altre piattaforme social che fanno capo a Mark Zuckerberg, come Facebook.

Le segnalazioni riportate dal portale Downdetector indicano problemi diffusi a grappolo in diverse parti del mondo, tra cui Sud America, Europa e Italia, dove a quanto pare è circa il 94% degli utenti a subire il disservizio.

Il down di WhatsApp sembra quindi abbastanza confermato, anche se è comunque possibile scambiare messaggi di testo normalmente. In attesa che il problema venga risolto è possibile optare le diverse chat alternative a WhatsApp come Telegram, che essendo fuori dall’ecosistema di Facebook funzionano perfettamente.