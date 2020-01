Whatsapp bloccato dalle 12.00 di stamattina, l’app non permette di inviare audio, foto ed emoji

WhatsApp bloccato! Dalle 12:00 di stamane 19 Gennaio, l’applicazione di messaggistica, scaricabile tramite Smartphone non funziona correttamente. Il problema riguarda soprattutto immagini, note vocali ed emoji, mentre non ci sono disservizi per quanto riguarda i messaggi testuali, che continuano a funzionare tranquillamente.

Il problema sembra riguardare soprattutto l’Italia e l’Europa. Su downdetctor.com, piattaforma utilizzata dagli utenti per trovare risposte quando un servizio o un’app non funziona, sono già centinaia le segnalazioni.

Leggendo i commenti, il malfunzionamento è lo stesso per tutti: non si riesce a inviare immagini, note vocali, video ed emoji. Per il momento il down sembra riguardare solamente WhatsApp e non le altre applicazioni di Facebook. Non si conosce il perché WhatsApp non funziona, ma molto probabilmente la colpa è dei server dell’applicazione. Continueremo a monitorare la situazione e nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.