Welfare aziendale: convenzione tra Confindustria e Ubi Banca 11 ottobre 2018

Guidare e supportare le imprese che vogliono adottare una soluzione di welfare aziendale per incrementare la produttività e il benessere dei lavoratori. Con questo obiettivo Confindustria Avellino e UBI Banca hanno firmato, questa mattina, un accordo per promuovere, fra le imprese associate e i loro dipendenti, la possibilità di adottare al proprio interno una soluzione innovativa di welfare aziendale.

La collaborazione siglata oggi rappresenta un ulteriore tassello per diffondere sui territori la cultura del welfare aziendale. Un elemento strategico per la competitività delle imprese, così come riconosciuto anche nell’accordo firmato lo scorso 4 ottobre da UBI Banca e Confindustria su scala nazionale.

Confindustria Avellino è la prima associazione imprenditoriale, in Campania, a impegnarsi su questo fronte. Fino a questo momento, da Nord a Sud, l’istituto di credito ha siglato numerosi accordi, nella volontà di allargare sempre di più la platea dei settori e delle potenziali imprese interessate.

UBI Banca, grazie alla divisione specializzata UBI Welfare, offre un servizio di consulenza evoluta e completa, con soluzioni integrate e personalizzate per imprese di grandi, medie e piccole dimensioni. L’offerta della Banca è finalizzata a realizzare un ecosistema territoriale che coinvolge, favorendone lo sviluppo, clienti e fornitori di beni e servizi welfare.

La disponibilità di servizi di qualità sul territorio può facilmente soddisfare i bisogni personali e familiari, con particolare riferimento ai servizi che possono incidere sulla qualità della vita: assistenza sanitaria, pensioni previdenza integrativa, sostegno al reddito, istruzione, tempo libero, cultura, acquisto di beni e servizi, cura della famiglia.

Dal punto di vista operativo, l’azienda può contare su una gestione complessiva del piano di welfare aziendale che permette di minimizzare gli oneri amministrativi e operativi a suo carico, mentre il lavoratore dispone di una piattaforma facile da usare e sempre accessibile da pc, tablet e smartphone, con un servizio di assistenza costante.

“In attuazione dell’accordo firmato a livello Nazionale tra Confindustria e UBI Banca, abbiamo voluto offrire alle aziende irpine associate uno strumento innovativo e pratico per dare attuazione a politiche di welfare aziendale- dichiara Giuseppe Bruno, Presidente di Confindustria Avellino- La piattaforma di UBI Banca consente di individuare soluzioni personalizzate e di facile accesso, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze dei dipendenti”.

“Il welfare aziendale – spiega Rossella Leidi, Vice Direttore Generale e Chief Wealth and Welfare di UBI Banca – è oggi terreno non più solo per grandi aziende: anche piccole e piccolissime imprese meno strutturate stanno adottando l’offerta welfare di UBI Banca. Questa partnership contribuirà a diffondere anche in Campania la cultura del welfare e di rafforzare l’ecosistema di prossimità e di servizio che permette di realizzare una vera e propria rete di benessere per i lavoratori e le loro famiglie”.