Basket Scandone Vucinic: “Mai pensato alle dimissioni. De Cesare? Dobbiamo essergli grati” 19 dicembre 2018

“Non voglio andare via da Avellino e non ho mai pensato alle dimissioni”. Così coach Nenad Vucinic al termine della vittoria contro l’Mph Riesen Ludwigsburg nella nona giornata di Regular Season di Basketball Champions League.

“C’era molta pressione ovviamente per questa partita dopo la brutta performance di Trieste – ha continuato il coach – non ci sono spiegazioni per quella gara, è stata semplicemente vergognosa da parte nostra. Non si può perdere in quel modo e faremo di tutto per non farlo capitare più. Stasera invece posso dire che la nostra prestazione è stata buona: siamo stati concentrati fin dall’inizio impiegando un buon livello di intensità e alla fine questo ci ha consentito di conquistare la vittoria.

E’ un momento delicato – conclude Vucinic – quando ci sono difficoltà finanziarie il tutto si riflette sull’ambiente. Tuttavia dobbiamo essere grati che De Cesare supporti questo sport e, come i giocatori e gli allenatori, anche gli sponsor e i presidenti possono vivere periodi difficili”.