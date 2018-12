Vucinic carica la Sidigas: “Siamo pronti per affrontare Milano”

Dopo la trasferta di Torino, la Sidigas si prepara ad affrontare il 13esimo turno del campionato Legabasket Serie A, che la vedrà affrontare l’A|X Armani Exchange Milano tra le mura amiche del PalaDelMauro.

Palla a due in programma domenica 30 dicembre alle 17, con possibilità di seguire la sfida in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player. La società ricorda che la prevendita dei biglietti per la suddetta gara è attiva, tutte le info al seguente link: http://bit.ly/2Acuqbh.

“C’è poco da dire su Milano che non sappiate già: è una squadra molto forte, che secondo me può arrivare alle Final Four di Eurolega, e con un roster profondo. Contro Milano è una partita difficile per tutti, noi compresi. Al momento – precisa coach Vucinic – siamo concentrati su noi stessi, sul cercare di migliorare il nostro stile di gioco ed è una grande opportunità per noi testarci contro un team del calibro dell’Olimpia. Daremo tutto in campo, prima per noi stessi, poi per i tifosi e chiaramente per il club”.

“Adesso non c’è la Champions League e quando ricomincerà non sarà semplice gestire il doppio impegno con un roster non lunghissimo: ci siamo già passati nel girone di andata della competizione europea e adesso paghiamo il prezzo di quello sforzo. Quando si giocano due partite a settimana con 7-8 giocatori, è difficile anche allenarsi al meglio”.

“Stiamo lavorando per dare più minuti ai giocatori che sono stati infortunati per gran parte della stagione, come Campani e Campogrande; Spizzichini, invece, sta recuperando dal brutto virus influenzale che lo ha colpito: stiamo gestendo al meglio il roster in termini di minutaggi”.

“Sono grato ai miei ragazzi per la reazione mostrata in situazioni difficili e sono davvero orgoglioso dell’impegno che stanno mettendo, ma siamo ancora sotto pressione e dovremo convivere con questa situazione ancora per un po’”.

“La crescita di Sykes? Con la partenza di Cole è stato responsabilizzato di più e ha avuto l’opportunità di giocare più tempo: sono contento per lui, perché è una brava persona, un giocatore che merita tutto questo e spero che continui su questa scia”.

“Anche Ariel Filloy non ha avuto altra scelta che mettere tutta la sua leadership e la sua intelligenza cestistica a servizio della squadra e lo sta facendo molto bene: al momento è lui il leader in campo e contiamo molto su di lui”.