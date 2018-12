Vucinic carica la Sidigas: “Nessuno vuole andare via, pensiamo solo alla partita”

C’è il Banco di Sardegna Sassari nel mirino della Scandone. Il prossimo turno del campionato Legabasket Serie A vedrà i lupi protagonisti del lunch match casalingo contro Sassari: appuntamento al PalaDelMauro domenica 23 dicembre alle 12, con diretta streaming su Eurosport Player.

“Domenica affronteremo Sassari, una buona squadra che al momento è in forma, anche se ha perso l’ultima partita in casa. Sappiamo che sarà una partita dura e dobbiamo dimostrare di potercela cavare in situazioni di difficoltà”, precisa coach Vucinic.

“La vittoria contro Ludwigsburg? Vincere fa sempre bene al morale, specialmente dopo quella brutta sconfitta a Trieste ma, ripeto, l’avversario di domenica non sarà facile da affrontare, così come non è facile prepararsi al meglio con le difficoltà che il club sta vivendo, ma faremo in modo da metterci nella giusta condizione per affrontare Sassari al meglio”.

Vucinic conferma che nessun giocatore ha chiesto di andare via. “Per quello che ne so, non è cambiato niente. I rumours delle ultime ore non aiutano certamente la preparazione in vista di un match difficile come quello di domenica: il mio dovere di coach è fare in modo che la concentrazione sia la migliore possibile in ogni caso. Stiamo affrontando un periodo difficile ma ne usciremo. Nessuno vuole che il club sparisca: ad Avellino è importante avere una squadra che milita in uno dei migliori campionati del mondo”.