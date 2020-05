Volontariato e decreto “Cura Italia”. Il CSV lancia un ciclo di webinar gratuiti

Prenderà il via mercoledì 20 maggio il ciclo di webinar organizzato dal CSV Irpinia Sannio e dedicato al mondo del volontariato. Una serie di appuntamenti che tra maggio e giugno affronteranno i vari aspetti relativi alla gestione degli adempimenti associativi alla luce delle novità introdotte dal nuovo testo del Decreto legge 18/2020, il così detto “Cura Italia”.

Il primo webinar dal titolo “La riunione degli organi sociali in videoconferenza” sarà diviso in due sessioni in programma mercoledì 20 maggio dalle ore 18.00 e mercoledì 27 maggio dalle ore 18.00. Sarà tenuto da Bruna Cerracchio, consulente del CSV Irpinia Sannio, e sarà rivolto ad un numero massimo di 30 volontari (15 partecipanti per sessione). In caso di iscrizioni superiori al numero di posti disponibili, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande pervenute.

Per partecipare è necessario che il presidente dell’ETS compili ed invii la scheda di iscrizione, scaricabile dal sito del CSV www.cesvolab.it, all’indirizzo mail info@cesvolab.it o al recapito “Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Sannio” Corso Umberto I, 109– 83100 Avellino” entro le ore 12.00 di martedì 19 maggio 2020.

“Il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio – spiega il direttore Maria Cristina Aceto – organizza nell’ambito delle proprie attività di formazione un ciclo di incontri online sul tema “Impariamo a gestire e amministrare un’Organizzazione di Volontariato – FSV 2016” finalizzati a fornire aggiornamenti su alcuni aspetti relativi alla gestione degli adempimenti delle associazioni. I seminari formativi e di aggiornamento si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno e intendono favorire l’acquisizione di competenze specifiche per i volontari degli Enti del Terzo Settore necessarie per gestire e migliorare l’attività di volontariato svolta dagli stessi. Gli incontri on line sono gratuiti e saranno realizzati attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche che verranno comunicate ai partecipanti al momento dell’iscrizione. Al termine del webinar il CSV rilascerà un attestato di partecipazione”.