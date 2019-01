Sport Volley, salva l’Avellino che vince in casa contro l’Alma 14 gennaio 2019

L’Avellino Volley ha incassato 2 preziosi punti nella gara casalinga contro l’Alma Volley, una sfida importante per la salvezza, disputata – ieri domenica 13 gennaio – con una squadra diretta concorrente.

Il parziale della partita, terminata 3 – 2, è 18/25 – 25/23 – 25/23 – 24/26 – 15/13. Soltanto per un soffio, dunque, le lupacchiotte guidate da coach Nello Ardolino non hanno incassato l’intera posta in palio dei 3 punti.

Il risultato non solo smuove la classifica della compagine biancoverde, facendo segnare un passo in avanti lungo il cammino per la difesa della categoria, la serie C femminile Fipav, ma alimenta positivamente il morale delle giocatrici e dell’intero staff.

Il prossimo impegno dell’Avellino Volley è la trasferta contro l’Uisp Pallavolo Pozzuoli, una delle squadre di vertice del campionato, che si svolgerà sabato 19 gennaio alle 18.00, presso la palestra dell’Ipsar “Petronio”, in via Parini, nella cittadina flegrea.

«Non posso che essere soddisfatto – ha affermato Fausto Sacco, presidente della Multiservice Amica Avellino Volley – del risultato e della prestazione della squadra, che ci consente di fare il pieno di fiducia e di affrontare con maggiore tranquillità e determinazione le prossime gare, per mettere al sicuro l’obiettivo della salvezza. Non ho mai avuto dubbi che le ragazze ed il team tecnico si sarebbero spesi senza risparmio. E così è stato. A tutti loro va il mio plauso. Sento, inoltre, di dover ringraziare i tifosi e gli sportivi irpini che ci sostengono con il loro calore, con la speranza che siano sempre più numerosi».