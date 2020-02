Attualità Vittorio Sgarbi, blitz a Serino per visitare le chiese del borgo 17 febbraio 2020

Il critico d’arte più famoso d’Italia, Vittorio Sgarbi, nella giornata di ieri, domenica, ha voluto visitare

Serino per conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale delle chiese del borgo ai piedi del

Terminio. Ha avuto visitato, soffermandosi per molto tempo, la frazione Canale, paese natale del

celebre artista Francesco Solimena, concedendosi anche una pausa nelle strade del borgo antico. Ha

proseguito visitando la Chiesa di San Lorenzo e l’oratorio Pelosi. Poi il passaggio presso altre chiese di

altre frazioni: Fontanelle, S. Sossio, S. Biagio e Sala che custodiscono opere originali e intatte di altri

artisti famosi.

«La visita di Sgarbi rappresenta un’importante verità. Il nostro borgo, le nostre chiese, le nostre frazioni

nascondono un patrimonio inestimabile ed è stato nostro motivo di orgoglio poter notare la curiosità e

l’ammirazione delle nostre opere da parte di un critico d’arte di fama internazionale», così il primo

cittadino serinese Vito Pelosi.

«Per noi Serinesi è stato motivo di orgoglio averlo ospitato perché è uno dei migliori storici e critici

d’arte. Chi meglio di lui può aiutarci a far conoscere Serino oltre i confini. L’arte è patrimonio della

nostra realtà, è protagonista della nostra vita e non deve rimanere confinata nel nostro piccolo territorio.

Solo così si potrà favorire un maggior flusso turistico, che non farà altro che portare beneficio alla

nostra comunità e in particolare a tutte quelle attività commerciali presenti sul territorio.

Un ringraziamento particolare da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale va al nostro

giornalista Marco Ingino, al Dott. Nello Valente ed a tutti coloro che mi hanno dato la loro disponibilità

questo pomeriggio: Don Gianluca, Don Gianpaolo, Don Calogero, Don Florin, Dott.sa Simona

Carotenuto, la locandiera Laura Rocco e un grazie va anche all’assessore Roberta Muscati che mi ha

affiancato durante questo pomeriggio ed al nostro Sindaco Vito Pelosi che ci sostiene e ci appoggia

nelle nostre iniziative purché finalizzate alla crescita del nostro territorio», ha dichiarato l’assessore alla

cultura Sabino Matta.