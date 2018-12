Attualità Viticultura ed enologia: una giornata di studio e degustazione presso il Carcere Borbonico 19 dicembre 2018

Marco Imbimbo – La XI edizione della giornata scientifica del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia si svolge il 21 dicembre 2018, presso la sala blu dell’ex carcere borbonico di Avellino.

Tema della giornata sarà la produzione vitivinicola e il rapporto con i consumatori. La richiesta di informazioni sui prodotti alimentari è in continua crescita. Le bevande alcoliche (vini, birre, cedri, spiriti, etc.) non sfuggono a questa tendenza, che solleva numerose domande. Qual è la natura delle informazioni desiderate? Quanto devono essere dettagliate? Quali canali di comunicazione è opportuno impiegare? Il 13 marzo 2017 la Commissione Europea ha trasmesso al Parlamento Europeo un rapporto concernente la lista degli ingredienti e le informazioni nutrizionali da riportare sulle etichette.

Sulla base di questo rapporto, il settore professionale delle bevande alcoliche è stato invitato a sviluppare iniziative di autoregolazione. Tuttavia è necessario considerare che le aspettative, la percezione e gli effetti delle informazioni riportate in etichetta variano considerevolmente in funzione del tipo di consumatori. Per esempio, l’impatto delle informazioni nutrizionali genera reazioni molto eterogenee, con effetti a volte inattesi. Inoltre l’esplicitazione dell’elenco degli ingredienti può avere conseguenze importanti sulla vinificazione che possono indirizzare la ricerca enologica verso nuovi ed innovativi obiettivi.

Alle problematiche connesse al rapporto tra vino e consumatori, nonché alle nuove norme inerenti l’etichettatura, è dedicata la giornata di studio dell’anno accademico 2018-2019, per proporre un momento di riflessione su questi

nuovi importanti aspetti del vino del futuro.

I lavori saranno aperti dal Prof. Luigi Moio – Coordinatore del corso di studio. Porteranno i loro saluti il Prof. Gaetano Manfredi, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il Prof. Matteo Lorito – Direttore del Dipartimento di Agraria, il Prof Francesco Villani – Presidente della Scuola di agraria e veterinaria dell’Ateneo federiciano, il dott. Roberto Di Meo – Presidente Assoenologi Campania, il Prof. Raffaele Coppola – Presidente della Fondazione Italiana per gli Studi sul Vino- il dott. Angelo Frattolillo – Presidente Confagricoltura Avellino, il dott. Francesco Todisco, Consigliere regionale, Commissione istruzione e ricerca, Regione Campania, e il dott. Domenico Biancardi – Presidente della Provincia di Avellino.

Interverranno il Prof. Piero Mastroberardino – ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli studi di Foggia – che terrà una lettura su “Customer value e tendenze nei consumi dei vini”, il Prof. Luigi Moio – ordinario di enologia presso l’Università Federico II – con una presentazione dal titolo “Verso una logica dell’etichettatura del

vino” e il dott. Alessandro Torcoli – Direttore ed editore di Civiltà del bere – che interverrà con la relazione “All or Nothing: informazione e comunicazione”. Moderatore della giornata sarà il Prof. Luigi Frusciante, professore ordinario di genetica agraria presso l’Università Federico II. Dopo gli interventi, il Prof. Luigi Moio presenterà il

nuovo vino del corso che quest’anno è un Cabernet-Sauvignon. Il vino sarà successivamente offerto in degustazione, accompagnato da un rinfresco a cura di Confagricoltura Avellino.