Avellino Calcio Virtus Francavilla, Trocini: “Speso tanto contro il Bari, Avellino organizzato” 24 settembre 2019

Alla vigilia di Avellino-Virtus Francavilla in programma domani alle 18.30 al Partenio-Lombardi, il tecnico dei pugliesi Bruno Trocini ha parlato in conferenza stampa: “Siamo costretti a metter da parte subito questa bellissima pagina della nostra storia. Abbiamo preparato la partita di domani in un giorno solo come le altre squadre che affrontano il turno infrasettimanale. C’è stato poco tempo ma siamo convinti che la nostra squadra abbia un modo di stare in campo equilibrato”.

“Rientra soltanto Nunzella dalla squalifica – ha aggiunto Trocini – nulla da fare per Pambianchi, Di Cosmo, Baclet e Tchetchoua che non saranno della partita. Avrei voluto cambiare tanti calciatori perché domenica abbiamo speso tanto”. “Siamo proiettati verso il match con l’Avellino – ha spiegato – sono convinto che possiamo dare soddisfazioni alla gente di Francavilla, col passare del tempo cresceremo e recupereremo calciatori e saremo competitivi e fastidiosi come in passato”.

“Domani sarà fondamentale la fase difensiva e dovremo cercare di essere aggressivi come abbiamo fatto contro il Bari – ha sottolineato il tecnico virtussino – abbiamo sempre dimostrato compattezza e spirito di sacrificio. L’Avellino ha preso nove gol ma sei in una sola partita. E’ una squadra organizzata quindi ci aspetta una gara difficile. Dovremo essere bravi a far gioco e a sfruttare le difficoltà che i nostri avversari potrebbero avere. Sono convinto che sarà una partita molto tattica. Ho fiducia nei miei uomini, faremo una grande partita su un campo blasonato”.