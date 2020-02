di Claudio De Vito. Tornare a gioire a distanza di due mesi per la classifica ma anche per il buon umore in piena burrasca. L’Avellino è chiamato a compiere una missione dal duplice significato tra l’altro senza lo zoccolo duro del tifo al seguito. Saranno comunque in 61 a sostenere la formazione di Capuano, costretto ancora una volta in tribuna dalla squalifica proprio come il suo collega Trocini.

Il tecnico biancoverde ha dovuto fare a meno all’ultim’ora di capitan Morero e di Albadoro che lascerà lo scettro dell’attacco a Pozzebon. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1 con licenza di passaggio a specchio rispetto al sistema di gioco avversario a seconda delle fasi di gioco. L’ago della bilancio sarebbe in tal caso Izzillo che con Micovschi dovrà però assicurare un maggiore sostegno all’unica punta a differenza di quanto accaduto nel primo tempo di Bisceglie. Resta viva comunque l’ipotesi di un 3-4-3 puro con Ferretti ed il rumeno sugli esterni del tridente.

In mediana Di Paolantonio e De Marco stringeranno i denti. Sull’esterno destro la possibile novità rappresentata dall’inserimento di Rizzo e dall’arretramento di Celjak in difesa dove sarà assente lo squalificato Bertolo. Si attuerebbe così il progetto tecnico di Capuano lungo la catena di destra.

Qualche novità è attesa anche sul fronte biancazzurro guidato per l’occasione dal vice di Trocini, Ginobili. Tiritiello torna a disposizione in difesa ma dovrebbe finire comunque in panchina. Mastropietro dovrebbe riprendersi la maglia da titolare in mezzo al campo e Gallo scavalcare Sparandeo nella gerarchia sulla corsia mancina. Perez al rientro in attacco al posto del suo partner ideale Vazquez appiedato dal giudice sportivo.

Virtus Francavilla-Avellino, le probabili formazioni

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Albertini, Mastropietro, Zenuni, Risolo, Gallo; Perez, Marozzi.

A disp.: Costa, Di Cosmo, Pambianchi, Tititiello, Castorani, Baclet, Sparandeo, Nunzella, Setola, Ekuban. All.: Ginobili (Trocini squalificato).

Indisponibili: Gigliotti, Pino, Tchetchoua.

Squalificati: Vazquez.

Ballottaggi: Marino-Tititiello 55%-45%, Mastropietro-Risolo 55%-45%, Gallo-Sparandeo 55%-45%.

Avellino (3-4-2-1): Dini; Celjak, Zullo, Laezza; Rizzo, De Marco, Di Paolantonio; Micovschi, Izzillo; Pozzebon.

A disp.: Tonti, Rossetti, Ferretti, Njie, Illanes, Alfageme, Evangelista, Sandomenico, Garofalo, Federico. All.: Padovano (Capuano squalificato).

Indisponibili: Albadoro, Charpentier, Karic, Morero, Palmisano, Silvestri.

Squalificati: Bertolo.

Ballottaggi: Rizzo-Illanes 55%-45%, Izzillo-Ferretti 55%-45%.

Arbitro: Ricci di Firenze. Assistenti: Zampese di Bassano del Grappa e Moro di Schio.