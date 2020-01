Basket Scandone Virtus Arechi Salerno-Scandone Avellino, derby vietato ai tifosi biancoverdi 27 gennaio 2020

Su disposizione della Prefettura di Salerno, per ragioni di ordine pubblico, la gara tra Virtus Arechi Salerno e Scandone Avellino di mercoledì 29 gennaio, valevole per la diciannovesima giornata di Serie B, girone D, sarà disputata in assenza di tifosi ospiti e con divieto di vendita dei biglietti nella provincia di Avellino.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook della Virtus Arechi Salerno, raggiungibile tramite questo link: https://www.facebook.com/virtusarechisalerno/.

Il provvedimento giunge dopo che in occasione del derby d’andata si verificarono alcuni momenti di tensione all’esterno del Palasport “Giacomo Del Mauro”. In più il palazzetto della Virtus Arechi ha una capienza di 200 posti ed è privo del settore ospiti. Le autorità di pubblica sicurezza hanno tenuto conto anche del tenore di alcuni commenti di tifosi che viaggiano sui social in vista del derby del basket.