Attualità Violenza, una lezione gratuita di difesa personale per le donne. L’iniziativa dei sindacati 27 novembre 2018

Una delle verità di cui poco si parla è che se nasci donna hai una possibilità su tre di subire una violenza dai 16 ai 70 anni. In Italia c’è una vittima di femminicidio ogni 3 giorni. Abusi spesso familiari che avvengono nelle mura domestiche. Nel 2018 solo l’11 per cento delle vittime di violenza hanno denunciato l’aggressore. Sui Social Network, oltre il 50 per cento degli insulti o parodie vengono riversate su genere femminile.

E’ per questo e per celebrare la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne che si ricorda nel giorno del 25 novembre che Cgil, Cisl IrpiniaSannio, Uil Avellino Benevento, Ugl, hanno organizzato per la giornata di sabato 1 Dicembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.30, in collaborazione con la Palestra Freedom di Avellino via Pionati n 5, una lezione gratuita di difesa personale rivolta alle donne del territorio.

Si ringrazia l’istruttore Carmine Dello Russo che in questa giornata spiegherà a quante vorranno prenderne parte le tecniche di difesa per essere le prime a saperci difendere in caso di aggressione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 0825 785020.

“Perché le Donne hanno il diritto alla libertà, al rispetto, nella vita privata e nel lavoro ed ad una vita senza violenza”.