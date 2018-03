Avellino Violenze sulle donne, domani il dibattito in città dell’Ordine dei commercialisti 20 marzo 2018

L’Ordine dei Commercialisti di Avellino contro la violenza sulle donne. Al delicato tema, l’Ordine del capoluogo irpino ha dedicato un’intera mattinata di riflessione, un focus economico e legislativo in contemporanea con altre città italiane.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 21 marzo, dalle 9 alle 13, presso la Casina del Principe. L’incontro verterà su una diretta streaming con Odcec di Milano (a cui saranno collegati più di 100 Odcec di tutta Italia), con relazioni su diversi aspetti del fenomeno. In pratica, l’obiettivo è di inquadrare il fenomeno e lo stato dell’arte in Italia.

Si discuterà anche di tutela delle vittime nel panorama legislativo italiano, degli stereotipi di genere nelle aule dei tribunali, dell’impatto economico del fenomeno, dell’impatto sanitario della violenza di genere. Insomma, i “Commercialisti nella società civile”: un contributo importante da valorizzare.

“L’evento, come altri che seguiranno, vuole testimoniare ed affermare il nostro impegno professionale e sociale per contribuire alla costruzione di una società più attenta ed inclusiva, una società in cui migliori e rinnovati siano anche i rapporti tra i generi” -spiega Francesco Tedesco, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino.