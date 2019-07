Cronaca Primo Piano Violento scontro tra due auto a Mercogliano: ferite tre donne 22 luglio 2019

Tre donne sono rimaste ferite in un scontro tra due auto in prossimità del Movieplex di Mercogliano.

Una delle due auto, stando a quanto hanno verificato i carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe uscita da una traversa lungo via Sant’Angelo in un punto molto pericoloso, andando ad incrociare la traiettoria della seconda auto in transito sulla strada principale.

Inevitabile l’impatto tra i due veicoli, così violento da sbalzare via una delle due auto. I passeggeri a bordo, tre donne, sono rimaste ferite per cui si è reso necessario il trasporto in ospedale.

La pericolosità dell’incrocio lungo via Sant’Angelo è noto ed è stata già segnalata più volte da residenti e commercianti.