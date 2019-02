Cronaca Violazioni ambientali in un opificio di Flumeri: nei guai il titolare 16 febbraio 2019

I Carabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia, congiuntamente ai colleghi Forestali di Mirabella Eclano, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un’officina di Flumeri, ritenuto responsabile della violazione di norme in materia ambientale per gestione e smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi.

I militari hanno constatato che all’interno dell’opificio venivano depositati rifiuti in maniera non omogenea in contenitori privi di etichettatura, venendo a mancare i requisiti per essere classificato come deposito temporaneo.

Alla luce delle evidenze emerse, è scattata nei confronti del predetto il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.

I controlli per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia irpina.