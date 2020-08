Provincia Villamaina, al via la quarta edizione di Mementerrae 25 Agosto 2020

Domani, Mercoledì 26 agosto (alle ore 20) si terrà presso Le Conche Country House in Villamaina la quarta edizione di Mementerrae. Sarà ospite il prestigioso critico d’arte, curatore e professore universitario di Monaco di Baviera Elmar Zorn. Gli argomenti fonte di approfondimento per questa edizione saranno il rapporto tra la Terra e l’uomo, l’arte in quanto «scrittura mediante la Terra», studi etnografici sul mondo magico, mitico e ritualistico del Meridione. Inoltre l’evento sarà anche l’occasione per presentare la mostra “Il Sud” che si svolgerà a Monaco di Baviera presso il Centro culturale “Pasinger Fabrik” durante la prossima stagione estiva 2021 e che accoglierà alcune opere degli artisti irpini Carmine Calò e Luca Pugliese. Gli aderenti all’evento, in ottemperanze alle normative anti Covid-19, dovranno far pervenire la loro adesione entro le ore 15.00 di mercoledì 26 agosto. Per prenotare è necessario contattare Le Conche Country House.