Attualità Villa Mafalda, prevenzione e innovazione per la salute cardiovascolare 3 luglio 2019

In Campania l’attenzione di specialisti e cliniche verso la cardiologia resta piuttosto alta. Gli ultimi avvertimenti dal mondo della medicina ponevano l’accento sui casi di aritmia in aumento, e sulla necessità di disporre di centri specializzati per il trattamento di queste patologie. Insieme ai cardiologi è infatti necessaria la presenza di personale tecnico, essenziale per permettere l’utilizzo di dispositivi all’avanguardia. Negli ultimi tempi, la cardiologia ha fatto ampio uso di strumenti innovativi dal mondo dell’High Tech, un fattore che ha permesso di migliorare sensibilmente la qualità dell’offerta ai pazienti. Il tema è affrontato anche nelle recensioni di Villa Mafalda e del suo reparto di cardiologia: la clinica di Roma, in prima linea per quanto riguarda la tecnologia in campo medico, ha più volte espresso consigli e opinioni interessanti riguardo le novità della cardiologia moderna. I commenti di VillaMafalda evidenziano ottimismo e fiducia nei recenti sviluppi della scienza e della tecnica, pur sottolineando l’importanza della prevenzione, essenziale per limitare l’insorgere di patologie del miocardio e del sistema circolatorio.

Villa Mafalda recensioni su tecnologia e prevenzione

Un esempio di quest’approccio, che unisce all’utilizzo della moderna tecnologia la giusta attenzione allo stile di vita, citato da Villa Mafalda è quello delle vene varicose. Anche nota come ‘varicosi’, si tratta di una patologia che vede le vene dilatarsi, attraverso la comparsa di varici, che ne alterano le pareti. La casa di cura Villa Mafalda elenca alcune buone norme per limitare le possibilità di incorrere in questa malattia: evitare di condurre un comportamento eccessivamente sedentario, indossare pantaloni troppo stretti, esporre direttamente le gambe a fonti di calore come il sole o le stufe. Opinioni e recensioni degli esperti cardiologi consigliano anche una dieta ben equilibrata e ricca di fibre, particolarmente utili per migliorare la resistenza dei vasi sanguigni. La clinica di Roma sottolinea comunque i grandi passi avanti della tecnologia per quanto riguarda la cura della varicosi: l’ecocolordoppler fornisce al paziente la possibilità di accertare il problema attraverso un esame non invasivo, mentre, se si guarda al vero e proprio trattamento della varicosi, oggi sono disponibili numerose modalità di intervento: dalla scleroterapia, fino all’operazione chirurgica, passando per il trattamento endovascolare, che utilizza radiofrequenze e laser per occludere la vena dall’esterno, senza operare direttamente e per garantire al paziente la minima invasività.

Esami e diagnostica, le opinioni della clinica Villa Mafalda

Il contributo dell’High Tech e dell’innovazione nella medicina ha facilitato anche la fase della diagnostica, rendendo più chiare eventuali correlazioni tra sintomi e patologie al cuore. È per esempio il caso delle occlusioni venose retiniche, argomento trattato sul sito web di AktiVision, il reparto oculistico di Roma presso Villa Mafalda. Le recensioni di AktiVision tracciano una correlazione evidente tra questa problematica della vista e lo stato di salute cardiovascolare del paziente: fattori come l’ipertensione arteriosa e l’ipercolesterolemia possono dunque manifestarsi attraverso l’abbassamento della qualità della vista. Anche per questo motivo, secondo le opinioni degli esperti, gli esami e i controlli periodici sono di fondamentale importanza per monitorare costantemente il sistema cardiocircolatorio. Nella cardiologia moderna, la tecnologia ricopre un ruolo sempre più centrale in tutte le fasi di cura del paziente. Il futuro della sanità campana dipenderà dunque in buona parte dalla capacità delle cliniche locali di offrire prestazioni all’avanguardia ai cittadini. Da non sottovalutare, però, la responsabilità del paziente stesso: prevenzione, attenzione alle abitudini e alla dieta, costanza nelle visite e volontà di sottoporsi agli esami periodici di accertamento restano essenziali per limitare al minimo la possibilità di doversi sottoporre a interventi e terapie invasive e impegnative.